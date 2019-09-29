 Словакия запретила полеты на истребителях советского производства | Новости из Германии о Европе | DW | 29.09.2019

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Европа

Словакия запретила полеты на истребителях советского производства

Минобороны Словакии приостановило тренировочные полеты на МиГ-29 после крушения одного из истребителей на западе страны. Возможной причиной происшествия называют техническую неисправность.

Истребитель МиГ-29 (фото из архива)

Истребитель МиГ-29 (фото из архива)

Словацкие военные приостановили полеты на истребителях МиГ-29 после того, как один из таких самолетов разбился на западе страны. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Словакии в воскресенье, 29 сентября.

Контекст

Отправка российских военных в Венесуэлу - всего лишь сигнал США. Каракас, в первую очередь, нуждается в деньгах, которые Россия не может ему предложить, считает обозреватель FAZ. (26.03.2019)

В ФРГ создана интерактивная база данных о советских, а затем российских военных объектах в бывшей ГДР. В базе есть сведения о 1115 военных городках Западной группы войск и 3956 гарнизонах. (29.03.2019)

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время тренировочного полета вечером в субботу, 28 сентября. Пилот успел катапультироваться и был доставлен в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии, уточнили в Минобороны. Пилот второго аналогичного самолета, также участвовавший в учениях, сумел завершить полет без происшествий.

Причины крушения пока не установлены. Полиция рассматривает версию с нехваткой топлива из-за технической неисправности.

В настоящее время в составе Военно-воздушных сил страны осталось 11 истребителей советской постройки, полученных еще в 90-е годы после распада Чехословакии. МиГ-29 с 2022 года должны постепенно заменить на американские самолеты F-16.

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    Автор: Михаил Бушуев


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