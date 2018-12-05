Словакия выслала дипломата РФ из-за шпионажа

Словакия выслала из страны российского дипломата, так как заподозрила его в шпионаже. Об этом в среду, 5 декабря, заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини.

"Мы выдворили его 22 ноября и он покинул Словакию в течение 48 часов", - приводит Reuters слова Пеллегрини.

Данные о том, что он, вероятно, занимался шпионажем, предоставила словацкая военная разведка, уточняет агентство. Имя высланного дипломата не называется.

Словакия весной 2018 года не присоединилась к ряду стран ЕС и к США, которые выслали российских дипломатов после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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Смотреть видео 02:22 Now live 02:22 мин Поделиться Дипломатический кризис ЕС и РФ Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2ut24 ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается