Слишком узко! В Германии измерили ширину велосипедных дорожек (фото)

Мюнхен • В последние годы еще до начала коронавирусной пандемии многие жители Германии стали все чаще и регулярнее пересаживаться на велосипеды, чтобы ездить на работу, за покупками и по другим делам. Пандемия еще больше ускорила этот тренд. Велосипедов на улицах стало намного больше - не только обычных, но также грузовых и оснащенных электрическими приводами разной мощности.

Рекомендованная ширина велосипедной дорожки - два метра

В связи в этим Общегерманский автомобильный клуб (ADAC), занимающийся не только автодорожными видами транспорта, но и вопросами мобильности в целом, решил выборочно проверить состояние велосипедных дорожек в крупных немецких городах.

Как говорится в сообщении клуба, опубликованном в Мюнхене, за основу были взяты рекомендации немецкого Исследовательского общества дорог и транспорта (FGSV) 2010 года. Согласно этим рекомендациям, ширина велосипедных дорожек с односторонним движением, например, должна составлять не менее 1,6 метра, а стандартная рекомендованная ширина - два метра.

Дрезден

Специалисты ADAC осмотрели и измерили велосипедные дорожки в десяти городах, в общей сложности - 120 маршрутов. При этом выяснилось, что 36 процентов дорожек не соответствуют даже минимальным рекомендациям. То есть примерно каждая третья оказалась слишком узкой. Лишь каждая пятая дорожка отвечала рекомендованным показателям или была даже шире.

Хорошие дорожки - в Киле, очень плохие - в Майнце и Ганновере

Из всей десятки хорошую оценку по результатам исследования получил лишь город Киль, где не нашлось ни одной слишком узкой велодорожки. При этом половина получила оценки "хорошо" или "очень хорошо". Провальные результаты - в Майнце и Ганновере, которым поставили общую оценку "неудовлетворительно". Остальные города получили "тройки": Бремен, Дрезден, Эрфурт, Мюнхен, Саарбрюккен, Штутгарт и Висбаден.

Мюнхен

Что рекомендуют эксперты при планировании велодорожек

Специалисты ADAC особенно подчеркнули необходимость прокладывать более широкие дорожки в местах с интенсивным движением, создавая тем самым лучшие условия для безопасного обгона, а также для проезда грузовых велосипедов.

При этом одновременно должны учитываться интересы других участников движения - водителей, пешеходов, общественного и грузового транспорта, курьерских служб, а также местных жителей, торговых и прочих предприятий.

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