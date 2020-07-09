 Слишком узко! В Германии измерили ширину велосипедных дорожек (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.10.2020

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По Германии

Слишком узко! В Германии измерили ширину велосипедных дорожек (фото)

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) измерил ширину велосипедных дорожек в десяти немецких городах. Почти каждая третья из них оказалась слишком узкой.

Висбаден

Висбаден

Мюнхен • В последние годы еще до начала коронавирусной пандемии многие жители Германии стали все чаще и регулярнее пересаживаться на велосипеды, чтобы ездить на работу, за покупками и по другим делам. Пандемия еще больше ускорила этот тренд. Велосипедов на улицах стало намного больше - не только обычных, но также грузовых и оснащенных электрическими приводами разной мощности.

Рекомендованная ширина велосипедной дорожки - два метра

В связи в этим Общегерманский автомобильный клуб (ADAC), занимающийся не только автодорожными видами транспорта, но и вопросами мобильности в целом, решил выборочно проверить состояние велосипедных дорожек в крупных немецких городах.

Как говорится в сообщении клуба, опубликованном в Мюнхене, за основу были взяты рекомендации немецкого Исследовательского общества дорог и транспорта (FGSV) 2010 года. Согласно этим рекомендациям, ширина велосипедных дорожек с односторонним движением, например, должна составлять не менее 1,6 метра, а стандартная рекомендованная ширина - два метра.

Дрезден

Дрезден

Специалисты ADAC осмотрели и измерили велосипедные дорожки в десяти городах, в общей сложности - 120 маршрутов. При этом выяснилось, что 36 процентов дорожек не соответствуют даже минимальным рекомендациям. То есть примерно каждая третья оказалась слишком узкой. Лишь каждая пятая дорожка отвечала рекомендованным показателям или была даже шире.

Хорошие дорожки - в Киле, очень плохие - в Майнце и Ганновере

Из всей десятки хорошую оценку по результатам исследования получил лишь город Киль, где не нашлось ни одной слишком узкой велодорожки. При этом половина получила оценки "хорошо" или "очень хорошо". Провальные результаты - в Майнце и Ганновере, которым поставили общую оценку "неудовлетворительно". Остальные города получили "тройки": Бремен, Дрезден, Эрфурт, Мюнхен, Саарбрюккен, Штутгарт и Висбаден.

Мюнхен

Мюнхен

Что рекомендуют эксперты при планировании велодорожек

Специалисты ADAC особенно подчеркнули необходимость прокладывать более широкие дорожки в местах с интенсивным движением, создавая тем самым лучшие условия для безопасного обгона, а также для проезда грузовых велосипедов.

При этом одновременно должны учитываться интересы других участников движения - водителей, пешеходов, общественного и грузового транспорта, курьерских служб, а также местных жителей, торговых и прочих предприятий.

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  • Лес в Нижней Саксонии

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    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов по итогам 2019 года.

  • Везер

    По Германии - на велосипеде

    1. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Дрезден

    По Германии - на велосипеде

    2. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Виттен, Рурская область

    По Германии - на велосипеде

    3. Рурский маршрут

    Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    4. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    По Германии - на велосипеде

    5. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • Майн

    По Германии - на велосипеде

    6. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Кохем

    По Германии - на велосипеде

    7. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Пассау

    По Германии - на велосипеде

    8. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Долина реки Альтмюль

    По Германии - на велосипеде

    9. Альтмюльтальский маршрут

    Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: 266 километров. Маршрут проложен во долине реки Альтмюль - самому большому по площади природному парку Баварии. Начинается в городе Ротенбург-об-дер-Таубер и заканчивается в Регенсбурге. Достопримечательности и города: Ансбах, Маркт-Берольцхайм, монастырь Вельтенбург, Айхштетт.

  • Мерсбург

    По Германии - на велосипеде

    10. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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