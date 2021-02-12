Следующее заседание суда по делу Навального "о клевете" назначено на 16 февраля

В Бабушкинском суде Москвы в пятницу, 12 февраля, в условиях усиленных мер безопасности состоялось очередное выездное заседание мирового суда по делу о "клевете на ветерана" против оппозиционера Алексея Навального.

В ходе заседания суд отказал стороне защиты в отводе судьи, а проходящий потерпевшим ветеран войны Игнат Артеменко отказался лично участвовать в процессе и доверил свою защиту прокурору. Кроме того, стороны закончили представлять доказательства по делу, суд допросил самого Навального.

Эксперты увидели в комментариях Навального лишь оценочные суждения

Также были допрошены эксперты-лингвисты и со стороны следствия, и приглашенный защитой. Оба они указали на то, что сообщений о фактах в комментариях Навального к роликам не было, а имели место оценочные суждения. "Из этого можно сделать вывод, что состава клеветы просто нет", - заявила по окончании заседания адвокат Навального Ольга Михайлова.

Судебный процесс будет продолжен во вторник, 16 февраля. Ожидается, что следующее заседание начнется со стадии дополнений, о которой попросила прокурор, а затем последуют судебные прения.

На предыдущем заседании 5 февраля внук ветерана и оппозиционер начали выяснять, кто подал заявление в правоохранительные органы по делу о клевете. Внук ветерана Игорь Колесников заявил, что ни он, ни его дедушка не писали этого заявления. Навальный сказал судье, что дело сфабриковано, а внук потерпевшего предоставляет ложную информацию. По версии оппозиционера, прокурор ходатайствовал о перерыве в заседании, поскольку Навальный "подловил свидетеля на лжи".

В июне 2020 года Навальный опубликовал в своем телеграм-канале и в твиттере пропагандистский ролик телеканала RT за поправки к Конституции РФ, в котором, помимо ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко, снялись дизайнер Артемий Лебедев, умерший в январе актер Василий Лановой и другие. Этот ролик Навальный сопроводил комментарием, назвав его участников "командой продажных холуев", "позором страны" и "людьми без совести". Через две недели Следственный комитет РФ возбудил против политика уголовное дело о клевете только в отношении ветерана Артеменко.

Навальный уже осужден по делу "Ив Роше"

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Если решение Симоновского суда в отношении Навального вступит в законную силу, то он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Его супруга Юлия в феврале покинула Россию и прилетела в Германию.

Репортаж DW о ходе суда над Алексеем Навальным 12 февраля в Telegram-канале: https://t.me/dwglavnoe

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