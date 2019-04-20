Следствие установило место возникновения пожара Нотр-Дама

Проанализировав видео любительской съемки и опросив свидетелей, французским следователям удалось определить, где начался пожар, причинивший колоссальный ущерб парижскому собору Нотр-Дам. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По этим данным собор загорелся в центре крыши собора недалеко от основания сгоревшего шпиля.

Следствие детально изучает работу датчиков пожарной сигнализации, которые, очевидно, не сработали должным образом. К моменту обнаружения пожара высота огня составляла уже три метра, что помешало его быстрому тушению. Работавшие в соборе сотрудники безопасности услышали первый сигнал тревоги в понедельник в 18:15 и проверили предполагаемое место пожара, не обнаружив огня. Лишь в 18:43, после повторного сигнала тревоги, они поднялись наверх, где и обнаружили пожар.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

В результате пожара собор Парижской Богоматери, являющийся одним из символов Парижа, сильно пострадал. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов.

По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Спасен также терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола.

Нотр-Дам-де-Пари ежегодно посещали около 13 млн человек. Строительство собора началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру существенно выросли после пожара во всемирно известном храме.

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