Следствие не считает теракт в Ханау праворадикальным проявлением

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) не расценивает теракт в Ханау как проявление правого радикализма. По мнению следователей, 43-летний гражданин ФРГ Тобиас Р., расстрелявший в феврале посетителей двух кальянных, в первую очередь надеялся своими действиями привлечь внимание к своей теории заговора, строившейся вокруг якобы имевшего место наблюдения за населением со стороны спецслужб. Характерных признаков радикализации мужчина при этом не демонстрировал, говорится в анализе BKA, выдержки из которого в понедельник, 30 марта, приводят медиакомпании NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung.

По их данным, оценка BKA ляжет в основу итогового отчета, над которым сейчас ведется работа. Следователи подчеркивают, что расизм не играл главенствующей роли в мировоззрении Тобиаса Р. Ведущее значение для страдавшего от приступов паранойи мужчины имели выдуманные им мифы о заговоре. Соседи и знакомые преступника также ничего не говорили о его расистских высказываниях. Дополнительных улик на этот счет не найдено, указывают в BKA.

Представители Федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ отказались прокомментировать позицию следователей из BKA, сославшись на незавершенный характер расследования.

Трагедия в Ханау

В середине февраля Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных в городе Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Как минимум пять человек получили в результате стрельбы тяжелые ранения. После этого преступник вернулся домой, где, предположительно, убил свою 72-летнюю мать и покончил с собой. Министерство внутренних дел Германии сочло стрельбу в Ханау расистски мотивированным терактом.

Ведомство по уголовным делам федеральной земли Гессен ранее назвало гражданство всех жертв стрельбы в Ханау. Трое погибших - граждане Германии, двое - Турции, один - Болгарии и еще один - Румынии. Восьмая жертва - родом из Боснии и Герцеговины. У девятой - двойное гражданство: Афганистана и ФРГ. Все 9 жертв нападений имеют миграционные корни.

Генеральный прокурор Германии Петер Франк (Peter Frank) взял на себя расследование еще в ночь на 20 февраля. На том этапе у следствия имелись "серьезные указания на то, что у преступления были расистские предпосылки". Представители Федеральной прокуратуры ФРГ позднее подключили к следственным мероприятиямФедеральное ведомство по уголовным делам.

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