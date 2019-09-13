Следствие не видит вины фанатов ЦСКА в аварии эскалатора в Риме

Прокуратура Рима ведет расследование по обвинениям в мошенничестве и непредумышленном нанесении телесных повреждений.
Четыре сотрудника транспортной компании Atac на год отстранены от работы, в отношении еще 11 ведется расследование по делу об аварии на эскалаторе в римском метро, в результате которой в октябре 2018 года пострадали около 30 человек, в том числе порядка 16 россиян, приехавших на матч Лиги чемпионов ЦСКА - "Рома". Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила итальянская газета La Repubblica.
По ее данным, расследование ведется прокуратурой Рима совместно с мобильными подразделениями полиции и комиссариатом района Виминале.
В свою очередь, агентство ANSA уточняет, что в отношении двух сотрудников метрополитена Рима и двух работников компании Atac сформулированы обвинения. Речь идет о мошенничестве, связанном с поставками некачественной техники и о непредумышленном нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.
"Общественная озабоченность"
По словам прокурора, поломки эскалаторов на станции "Репубблика" 23 октября 2018 года и "Барберини" 21 марта этого года вызывают "серьезную общественную озабоченность" и тревогу у населения.
По версии следствия, со стороны Atac в ходе расследования могли иметь место попытки "предоставления подложной документации". Кроме того, после инцидента с болельщиками ЦСКА сотрудники метрополитена "не предприняли никаких действий для обеспечения безопасности работы "подземки", вслед за чем последовала новая поломка уже на другой станции весной этого года, отметили в прокуратуре.
Мэр Рима Вирджиния Рагги в свою очередь заявила, что профильные службы "уже прервали договор с частной компанией на техническое обслуживание" эскалаторов.
Коллективный иск
Сразу после аварии на станции "Репубблика" были госпитализированы 15 россиян. В конце октября 2018 года клуб болельщиков футбольного клуба ЦСКА Red-Blue World объявил о подготовке коллективного иска к властям Рима. Фанаты выразили недовольство тем, что власти страны и города еще до проведения расследования возложили ответственность за случившееся на самих болельщиков, которые, по их словам, "прыгали и танцевали на ступенях эскалатора".
Так, отмечалось в документе, занимавший на тот момент пост главы МВД Италии Маттео Сальвини заявил в эфире итальянской радиостанции RTL, что в аварии виновны "десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые прыгали и устраивали бардак", добавив, что "эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали". В заявлении фанатов ЦСКА, однако, подчеркивалось, что "в адрес клуба болельщиков обратилось множество пострадавших и очевидцев происшествия", по словам которых "никаких танцев, прыжков и бардака на эскалаторе не было".
В подтверждение своей версии фанаты выложили на сайте Red-Blue World видеозапись, на которой видно, что ехавшие на эскалаторе болельщики ЦСКА спокойно спускались вниз. В своем заявлении болельщики просили очевидцев присылать им фото и видеозаписи с места происшествия, а пострадавших - сохранять все справки и выписки, полученные во время лечения.
Болельщики также ссылались на информацию в итальянских СМИ, согласно которой обрушившийся эскалатор являлся аварийным с 2016 года, и на нем не проводились профилактические работы с 2015 года. Они призвали опубликовать запись с камеры видеонаблюдения, которую отчетливо видно на фото и видео.
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