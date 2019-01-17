 Следственный комитет России опроверг версию о теракте в Магнитогорске | Новости из Германии о России | DW | 18.01.2019

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Россия

Следственный комитет России опроверг версию о теракте в Магнитогорске

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске. Следствие утверждает, что доказательств этому нет.

На месте взрыва

На месте взрыва

Приоритетной версией обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, произошедшем 31декабря, остается взрыв бытового газа, заявили в Следственном комитете в пятницу, 18 ноября. "Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - указала представитель ведомства Светлана Петренко. Она призвала не доверять сообщениям террористических организаций.

Контекст

Под завалами жилого дома в Магнитогорске обнаружены тела 39 погибших, в том числе шести детей. Спасательная операция закончена. (03.01.2019)

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности с газовыми баллонами, находившимися в микроавтобусе. (01.01.2019)

Ранее в этот же день ряд сетевых СМИ, отслеживающих информацию о деятельности террористов, сообщили, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв. Джихадисты не приводят никаких подробностей и объясняют свое долгое молчание соображениями безопасности исполнителей теракта.

Параллельно в соцсетях активно обсуждаются публикации с попытками доказать, что в Магнитогорске произошел теракт, и боевики планировали провести ряд взрывов в городе. По мнению авторов этой версии, российские спецслужбы скрывают информацию об этом.

В результате обрушения подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске погибли 39 человек. Через день неподалеку от места трагедии загорелась и взорвалась маршрутка. В результате погибли три человека. По данным МВД, этот взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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Ссылки в интернете

Baza: Мы знаем, кто устроил теракт в Магнитогорске. Боевики планировали серию взрывов в новогоднюю ночь

Аудио- и видеофайлы по теме

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