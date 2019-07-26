 Следственный комитет проводит обыск в ФБК Навального | Новости из Германии о России | DW | 26.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Следственный комитет проводит обыск в ФБК Навального

Обыск проводится в рамках возбужденного СК РФ уголовного дела по поводу акции протеста у Мосгоризбиркома 14 июля. Расследование, по некоторым данным, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.

Автомобиль СКР (фото из архива)

Автомобиль СКР (фото из архива)

Оперативники Следственного комитета России (СК РФ) в пятницу, 26 июля, пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией, руководимого Алексеем Навальным, в помещении которого располагались предвыборные штабы независимых кандидатов Ивана Жданова и Любови Соболь. О начале обыска в своем Twitter сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Как заявили оперативники, обыск проводится в рамках возбужденного СК РФ уголовного дела по статье 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Фактически одновременно в рамках того же дела начался обыск в штабе муниципального депутата Ильи Яшина.

Дело было возбуждено 24 июля по фактам "проведения на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома". В тот же день в Москве были задержаны оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и координатор московского штаба политика Олег Степанов, которые позднее были помещены под административный арест. Проведены обыски у нескольких независимых кандидатов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь побывали на допросах в Следственном комитете.

Контекст

Власти ГДР сфальсифицировали победу на местных выборах, а через полгода рухнула Берлинская стена. Незадолго до выборов в Мосгордуму Федор Крашенинников призывает учиться на уроках истории. (25.07.2019)

Ночные допросы, уголовное дело - в Москве обостряется противостояние вокруг выборов в Мосгордуму. Немецкие политологи связывают это с падением популярности власти и успехом Алексея Навального. (26.07.2019)

26 июля прокуратура Москвы  сообщила, что проводит административное расследование в отношении 15 независимых кандидатов, незарегистрированных на выборах в Мосгордуму. 

Ищут связи с Западом

По данным агентства РБК, следственные мероприятия по делу о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии в Москве, возбужденное по результатам акции протеста у Мосгоризбиркома 14 июля, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ. Эту информацию агентству подтвердили три независимых источника, близкие к спецслужбам, Кремлю и руководству московской мэрии. При этом близкий к Кремлю источник РБК отметил, что спецслужба ищет связи оппозиции с иностранными структурами и пытается доказать финансирование протестных акций из-за рубежа.
Еще один источник, близкий к проводимому расследованию, пояснил агентству, что "динамика расследования и возможные аресты зависят от событий на митинге в субботу".

27 июля независимые кандидаты, которым отказано в регистрации, пригласили своих потенциальных сторонников провести встречу у московской мэрии. Ожидается, что эта несогласованная с властями акция будет жестоко подавлена.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Сторонники Алексея Навального на Триумфальной площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Старт от памятника Маяковскому

    Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Самая массовая точка - у Пушкина

    По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Многочисленные плакаты с протестными лозунгами

    Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Тысячи возмущенных граждан

    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Воздушные шары

    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 11:58

Скандал в Москве: критиков Путина не пускают на выборы. DW Новости

Контекст

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы. (28.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал в Москве: критиков Путина не пускают на выборы. DW Новости  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста  

Также по теме

Moskau | Protest Wahlen Stadtduma | Gudkow

Немецкие эксперты о выборах в Мосгордуму, протестах и примере Украины 26.07.2019

Ночные допросы, уголовное дело - в Москве обостряется противостояние вокруг выборов в Мосгордуму. Немецкие политологи связывают это с падением популярности власти и успехом Алексея Навального.

Russland Proteste in Moskau

В Москве возбуждено дело из-за митингов у Мосгоризбиркома 24.07.2019

Следователи намерены допросить организаторов и участников несогласованных митингов. Председатель комиссии по избирательным правам СПЧ считает "неадекватным" возбуждение уголовного дела.

Russland Jekaterinburg - Proteste gegen geplantes Protest gegen Kirchenbau

В Екатеринбурге обыскали протестовавших против храма в сквере 12.07.2019

Обыски у активистов из Екатеринбурга Максима Корчемкина и Татьяны Марковой, предположительно, связаны с уголовным делом по статье о призывах к массовым беспорядкам.

Реклама

Самые читаемые

Жилье в Европе: где его сейчас выгодно покупать или снимать  

Почерковед об экспертизе подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы  

Мусульмане в ФРГ боятся за свою жизнь: как остановить рост исламофобии?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно