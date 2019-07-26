Следственный комитет проводит обыск в ФБК Навального

Оперативники Следственного комитета России (СК РФ) в пятницу, 26 июля, пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией, руководимого Алексеем Навальным, в помещении которого располагались предвыборные штабы независимых кандидатов Ивана Жданова и Любови Соболь. О начале обыска в своем Twitter сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Как заявили оперативники, обыск проводится в рамках возбужденного СК РФ уголовного дела по статье 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Фактически одновременно в рамках того же дела начался обыск в штабе муниципального депутата Ильи Яшина.

Дело было возбуждено 24 июля по фактам "проведения на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома". В тот же день в Москве были задержаны оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и координатор московского штаба политика Олег Степанов, которые позднее были помещены под административный арест. Проведены обыски у нескольких независимых кандидатов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь побывали на допросах в Следственном комитете.

26 июля прокуратура Москвы сообщила, что проводит административное расследование в отношении 15 независимых кандидатов, незарегистрированных на выборах в Мосгордуму.

Ищут связи с Западом

По данным агентства РБК, следственные мероприятия по делу о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии в Москве, возбужденное по результатам акции протеста у Мосгоризбиркома 14 июля, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ. Эту информацию агентству подтвердили три независимых источника, близкие к спецслужбам, Кремлю и руководству московской мэрии. При этом близкий к Кремлю источник РБК отметил, что спецслужба ищет связи оппозиции с иностранными структурами и пытается доказать финансирование протестных акций из-за рубежа.

Еще один источник, близкий к проводимому расследованию, пояснил агентству, что "динамика расследования и возможные аресты зависят от событий на митинге в субботу".

27 июля независимые кандидаты, которым отказано в регистрации, пригласили своих потенциальных сторонников провести встречу у московской мэрии. Ожидается, что эта несогласованная с властями акция будет жестоко подавлена.

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