 Следователь WADA поддержал восстановление членства РУСАДА | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.10.2018

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Мир

Следователь WADA поддержал восстановление членства РУСАДА

Гюнтер Юнгер назвал отмену дисквалификации Российского антидопингового агентства "хорошей сделкой". По его словам, у WADA теперь борьбе рычагов для воздействия на Россию.

Вывеска на симпозиуме WADA в Лозанне, 2015 год

Вывеска на симпозиуме WADA в Лозанне, 2015 год

Глава отдела расследований при Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) немец Гюнтер Юнгер (Günter Younger) выступил в защиту спорного решения о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства РУСАДА. "Я полагаю, что это хорошая сделка. Это значительно более острый меч, чем тот, что был у нас раньше. Если Россия теперь не выполнит своих обещаний, то тогда, по новым правилам, ее, по всей видимости, вновь объявят страной-нарушителем", - заявил Юнгер в интервью агентству dpa в пятницу, 5 октября, в Буэнос-Айресе, накануне открытия третьих юношеских Олимпийских игр.

Контекст

Возвращение аккредитации РУСАДА подрывает доверие к WADA, полагает глава антидопингового агентства ФРГ. Решение восстановить РУСАДА в правах принято с условием соблюдения агентством "строгих требований". (21.09.2018)

Согласно докладу WADA, в 2016 году российские спортсмены были уличены в применении запрещенных препаратов в легкой атлетике и велоспорте. Чаще других на допинге попадались итальянцы. (27.04.2018)

После скандала вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в российском спорте, WADA в сентябре восстановила РУСАДА в правах. Это вызвало бурю негодования со стороны многих международных наблюдателей, поскольку Россия, вопреки требованиям, так и не обеспечила WADA беспрепятственный доступ к своим лабораториям и допинг-пробам и не признала в полном объеме доклад Ричарда Макларена о существовании государственной программы применения допинга в российском спорте.

"У WADA появились более эффективные рычаги"

Согласно условиям договоренности, Россия до конца 2019 года должна обеспечить международным экспертам доступ к своим лабораториям, в противном случае РУСАДА может быть дисквалифицирована вновь. Гюнтер Юнгер отметил, что для отдела расследований WADA важен обещанный россиянами доступ к лабораториям и допинг-пробам. "Для того, чтобы завершить расследование дел, нам нужен доступ к исходным данным. Чтобы получить его, мы и заключили эту сделку", - пояснил он.

По мнению Юнгера, у WADA, благодаря заключенной с Россией договоренности, теперь появились более эффективные рычаги для воздействия на эту страну.  "У WADA в прошлом не было настоящих полномочий для введения санкций. Российские спортсмены участвовали в международных соревнованиях, Россия подавала заявки на проведение состязаний. Каких-либо серьезных наказаний по сути не было. Теперь же все изменилось. Если кто-то не будет соблюдать правила, WADA или Спортивный арбитражный суд CAS могут решить: нет, Россия больше не может участвовать в международных спортивных соревнованиях", - указал Гюнтер Юнгер.

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