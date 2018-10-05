Следователь WADA поддержал восстановление членства РУСАДА

Глава отдела расследований при Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) немец Гюнтер Юнгер (Günter Younger) выступил в защиту спорного решения о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства РУСАДА. "Я полагаю, что это хорошая сделка. Это значительно более острый меч, чем тот, что был у нас раньше. Если Россия теперь не выполнит своих обещаний, то тогда, по новым правилам, ее, по всей видимости, вновь объявят страной-нарушителем", - заявил Юнгер в интервью агентству dpa в пятницу, 5 октября, в Буэнос-Айресе, накануне открытия третьих юношеских Олимпийских игр.

После скандала вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в российском спорте, WADA в сентябре восстановила РУСАДА в правах. Это вызвало бурю негодования со стороны многих международных наблюдателей, поскольку Россия, вопреки требованиям, так и не обеспечила WADA беспрепятственный доступ к своим лабораториям и допинг-пробам и не признала в полном объеме доклад Ричарда Макларена о существовании государственной программы применения допинга в российском спорте.

"У WADA появились более эффективные рычаги"

Согласно условиям договоренности, Россия до конца 2019 года должна обеспечить международным экспертам доступ к своим лабораториям, в противном случае РУСАДА может быть дисквалифицирована вновь. Гюнтер Юнгер отметил, что для отдела расследований WADA важен обещанный россиянами доступ к лабораториям и допинг-пробам. "Для того, чтобы завершить расследование дел, нам нужен доступ к исходным данным. Чтобы получить его, мы и заключили эту сделку", - пояснил он.

По мнению Юнгера, у WADA, благодаря заключенной с Россией договоренности, теперь появились более эффективные рычаги для воздействия на эту страну. "У WADA в прошлом не было настоящих полномочий для введения санкций. Российские спортсмены участвовали в международных соревнованиях, Россия подавала заявки на проведение состязаний. Каких-либо серьезных наказаний по сути не было. Теперь же все изменилось. Если кто-то не будет соблюдать правила, WADA или Спортивный арбитражный суд CAS могут решить: нет, Россия больше не может участвовать в международных спортивных соревнованиях", - указал Гюнтер Юнгер.

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