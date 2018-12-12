 Следователи распространили фоторобот страсбургского стрелка | Новости из Германии о Европе | DW | 12.12.2018

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Европа

Следователи распространили фоторобот страсбургского стрелка

В ориентировке на 29-летнего Шерифа Шекатта, предположительно совершившего нападение в Страсбурге, говорится, что "преступник представляет опасность". Правоохранительные органы просят не вступать с мужчиной в контакт.

Полиция возле рождественского базара во Франции

Полиция возле рождественского базара во Франции

Французская полиция в среду, 12 декабря, распространила фоторобот 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении на рождественском базаре в Страсбурге.

В разыскной ориентировке на него говорится, что "преступник представляет опасность". Правоохранительные органы просят не вступать с мужчиной в контакт.

На улицах во Франции возрастет число военных

Между тем премьер-министр Франции Эдуар Филипп вечером в среду сообщил, что правительство наращивает число солдат, задействованных в антитеррористической операции Sentinelle.

Специальное подразделение для ее выполнения было сформировано еще в 2015 году, после нападения на редакцию Charlie Hebdo и атаки на кошерный магазин в Париже. С этого момента военнослужащие регулярно патрулируют улицы во французских городах в целях предотвращения возможных терактов.

Контекст

Беженец из Пакистана, задержанный по подозрению в совершении 19 декабря теракта на рождественском базаре в немецкой столице, освобожден. DW объясняет, почему это произошло. (21.12.2016)

На одной из старейших рождественских ярмарок в Европе застрелены три человека, еще 12 получили ранения. DW разбиралась в деталях произошедшего. (12.12.2018)

Рождественские базары в Европе давно считаются потенциальными мишенями террористических атак. Но защитить их сложно. Примером того, как этого все же реально добиться, может стать Франция. (20.12.2016)

Теперь власти хотят привлечь к спецоперации еще порядка 1300 военных.  

Нападение на  рождественском базаре в Страсбурге произошло 11 декабря. Преступник открыл огонь из автоматического оружия по толпе. По последним данным, три человека погибли, еще 12 получили ранения. С места происшествия мужчина скрылся на угнанном такси, он объявлен в розыск.

Смотрите  также:

  • Стрельба на рождественском рынке в Страсбурге

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Преступник стрелял по толпе из автоматического оружия

    Преступник открыл стрельбу из автоматического оружия на рождественском базаре близ Страсбургского собора в историческом центре города. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. 29-летнего мужчину попробовали задержать французские военнослужащие, патрулировавшие улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Нападавший был ранен, однако сумел скрыться с места преступления.

  • Полицейские патрулируют улицы Страсбурга

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Подозреваемый представлял угрозу нацбезопасности

    До атаки в Страсбурге нападавший, по данным немецких правоохранительных органом им является 29-летний Шериф Ш., уже попадал в поле зрения полиции. Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (статус fiche S). Военнослужащие Национальной жандармерии должны были арестовать его утром 11 декабря, но не застали дома.

  • Французские полицейские в Страсбурге после стрельбы на рождественском базаре

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Шериф Ш. имеет судимости за кражи

    По информации немецкой полиции, 29-летний Шериф Ш. имеет судимости за многочисленные кражи, совершенные во Франции, Швейцарии и Германии. Одно из наказаний он отбывал в немецкой тюрьме, после чего в 2017 году был депортирован во Францию. Шериф Ш. вырос в многодетной семье в Страсбурге, не имеет профессионального образования, с 2011 года был безработным. До суда в ФРГ он провел в тюрьмах 4 года.

  • Французские полицейские в Страсбурге после стрельбы на рождественском рынке

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Мотивы нападавшего пока не известны

    Власти Франции и местные СМИ пока никак не комментируют мотивы нападавшего. Кроме того, непонятно, действовал ли он в одиночку или при поддержке сообщников. В мэрии Страсбурга вскоре после атаки сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" соучастника, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой. Тем не менее подтверждений на этот счет позднее не поступало.

  • Флаги на фоне здания Европарламента

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Европарламент перекрыли

    С 10 декабря в Страсбурге проходили пленарные заседания Европарламента. В город съехались сотни депутатов и их помощников. После первых сообщений о стрельбе вход в здание и выходы из него перекрыли. При этом меры безопасности были повышены еще до инцидента - полиция тщательно досматривала личные вещи людей, направлявшихся в центр.

  • Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Расследование ведет подразделение прокуратуры по борьбе с терроризмом

    Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о нападении и направил в Страсбург главу МВД страны Кристофа Кастанера. Расследование инцидента взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело заведено по статьям убийство и попытка убийства.

  • Рождественский рынок в Страсбурге

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Один из старейших рождественских базаров в Европе

    Рождественский базар в Страсбурге - один из старейших и крупнейших в Европе. Город в Эльзасе близ границы с Германией называют "европейской столицей Рождества". Ежегодно туда съезжаются около 2 млн туристов. Вскоре после происшествия торговая площадь и прилегающие к ней улицы опустели. Силы поддержания правопорядка установили в центре два периметра безопасности.

    Автор: Екатерина Венкина


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Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

На рождественском базаре в Страсбурге 29-летний мужчина открыл стрельбу. DW следила за развитием событий. (12.12.2018)  

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