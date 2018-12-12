Следователи распространили фоторобот страсбургского стрелка  

Французская полиция в среду, 12 декабря, распространила фоторобот 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении на рождественском базаре в Страсбурге.
В разыскной ориентировке на него говорится, что "преступник представляет опасность". Правоохранительные органы просят не вступать с мужчиной в контакт.
На улицах во Франции возрастет число военных
Между тем премьер-министр Франции Эдуар Филипп вечером в среду сообщил, что правительство наращивает число солдат, задействованных в антитеррористической операции Sentinelle.
Специальное подразделение для ее выполнения было сформировано еще в 2015 году, после нападения на редакцию Charlie Hebdo и атаки на кошерный магазин в Париже. С этого момента военнослужащие регулярно патрулируют улицы во французских городах в целях предотвращения возможных терактов.
Теперь власти хотят привлечь к спецоперации еще порядка 1300 военных.
Нападение на рождественском базаре в Страсбурге произошло 11 декабря. Преступник открыл огонь из автоматического оружия по толпе. По последним данным, три человека погибли, еще 12 получили ранения. С места происшествия мужчина скрылся на угнанном такси, он объявлен в розыск.
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Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Преступник стрелял по толпе из автоматического оружия
Преступник открыл стрельбу из автоматического оружия на рождественском базаре близ Страсбургского собора в историческом центре города. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. 29-летнего мужчину попробовали задержать французские военнослужащие, патрулировавшие улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Нападавший был ранен, однако сумел скрыться с места преступления.
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Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Подозреваемый представлял угрозу нацбезопасности
До атаки в Страсбурге нападавший, по данным немецких правоохранительных органом им является 29-летний Шериф Ш., уже попадал в поле зрения полиции. Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (статус fiche S). Военнослужащие Национальной жандармерии должны были арестовать его утром 11 декабря, но не застали дома.
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Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Шериф Ш. имеет судимости за кражи
По информации немецкой полиции, 29-летний Шериф Ш. имеет судимости за многочисленные кражи, совершенные во Франции, Швейцарии и Германии. Одно из наказаний он отбывал в немецкой тюрьме, после чего в 2017 году был депортирован во Францию. Шериф Ш. вырос в многодетной семье в Страсбурге, не имеет профессионального образования, с 2011 года был безработным. До суда в ФРГ он провел в тюрьмах 4 года.
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Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Мотивы нападавшего пока не известны
Власти Франции и местные СМИ пока никак не комментируют мотивы нападавшего. Кроме того, непонятно, действовал ли он в одиночку или при поддержке сообщников. В мэрии Страсбурга вскоре после атаки сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" соучастника, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой. Тем не менее подтверждений на этот счет позднее не поступало.
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Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Европарламент перекрыли
С 10 декабря в Страсбурге проходили пленарные заседания Европарламента. В город съехались сотни депутатов и их помощников. После первых сообщений о стрельбе вход в здание и выходы из него перекрыли. При этом меры безопасности были повышены еще до инцидента - полиция тщательно досматривала личные вещи людей, направлявшихся в центр.
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Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Расследование ведет подразделение прокуратуры по борьбе с терроризмом
Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о нападении и направил в Страсбург главу МВД страны Кристофа Кастанера. Расследование инцидента взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело заведено по статьям убийство и попытка убийства.
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Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Один из старейших рождественских базаров в Европе
Рождественский базар в Страсбурге - один из старейших и крупнейших в Европе. Город в Эльзасе близ границы с Германией называют "европейской столицей Рождества". Ежегодно туда съезжаются около 2 млн туристов. Вскоре после происшествия торговая площадь и прилегающие к ней улицы опустели. Силы поддержания правопорядка установили в центре два периметра безопасности.
Автор: Екатерина Венкина