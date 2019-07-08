 Следовавший в Берлин самолет UTair экстренно вернулся в Москву | Новости из Германии о России | DW | 08.07.2019

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Россия

Следовавший в Берлин самолет UTair экстренно вернулся в Москву

В небе над Литвой были замечены неполадки в системе кондиционирования, и самолет вернулся во Внуково. Аналогичный инцидент на том же рейсе произошел месяц назад.

Самолет UTair

Самолет UTair

Самолет российской авиакомпании UTair, следовавший из московского аэропорта Внуково в Берлин, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. "Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился", - сообщили в понедельник, 8 июля, во Внуково.

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Ранее сообщалось, что экипаж лайнера подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту, затем развернулся в районе Каунаса и направился обратно в Москву. Как отмечает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, решение вернуться принято после того как сработал датчик системы кондиционирования.

Похожий инцидент случился месяц назад. 4 июля самолет UTair, следовавший тем же рейсом в Берлин прервал полет и вернулся в Москву после того как в кабине на 40-й минуте полета без видимых причин выпали кислородные маски. Командир экипажа принял решение о возвращении во Внуково и успешно посадил самолет.

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