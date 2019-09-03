Сладкое предвкушение! В Германии уже почти созрела черешня (фото)

Майнц • Немецкие фермеры в этом году рассчитывают вновь собрать очень хороший урожай вишни и черешни. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на представителей отрасли. Погода до сих пор этому пока всячески способствует.

Вишневые деревья около баварского Бамберга в конце нынешнего мая

По данным Федерального ведомства статистики, в прошлом году общий объем урожая в Германии превысил 62 тысячи тонн, что выше среднего уровня. Из них более 47 тысяч тонн пришлось на черешню (нем. Süßkirschen - "сладкая вишня") и почти 14,5 тысяч тонн - на вишню (нем. Sauerkirschen - "кислая вишня").

Сбор урожая 2019 года в Саксонии-Анхальт

Сезон сбора урожая вишни и черешни в Германии начинается в июне и заканчивается в августе. Главным регионом выращивания является земля Баден-Вюртемберг - та самая, где находится Шварцвальд и делают знаменитый шварцвальдский вишневый торт. В свою очередь, больше всего вишни выращивают в земле Рейнланд-Пфальц. Цены в зависимости от сорта и сезона обычно составляют от 4 до 8 евро за килограмм.

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