Сладкий яд нашей жизни: история сахара

Сахарный тростник человек выращивает с древнейших времен. Об этом говорят находки археологов. Плантации сахарного тростника существовали уже 10 тысяч лет назад в Полинезии, 8 тысяч лет назад - в Индии. Так что не удивительно, что слово "сахар" пришло из древнеиндийского языка. А в VII веке н. э. в Персии научились получать из тростника сахар. Технология, в сущности, уже тогда была та же, что используется и сегодня: из стеблей тростника вываривали сахарный сироп, очищали его с помощью чаще всего гашеной извести или угля и разливали в деревянную или глиняную посуду. Жидкость испарялась, образовывались кристаллики сахара.

Богатые патриции Древнего Рима уже знали и ценили сахар, который ввозили из Индии через Египет. Для всех остальных жителей империи сахар заменял гораздо более дешевый и доступный сироп из прокипяченного виноградного сока. Люксовым товаром сахар был и в средневековой Европе, куда снова, после многовекового перерыва, попал благодаря крестоносцам. Сахар оставался предметом роскоши, и даже к королевскому столу его подавали только в особых случаях.

Как немцы научились получать сахар из сахарной свеклы

В России первая "сахарная палата" появилась в начале XVIII века при Петре Первом. Сахар был доступен немногим, и сырье для него оставалось в России еще в течение двухсот лет импортным товаром, когда его стали получать из отечественной сахарной свеклы.

Впервые эту технологию разработал и описал в 1747 году прусский химик, член Берлинской академии наук Андреас Сигизмунд Маргграф (Andreas Sigismund Marggraf), а промышленное производство сахара из корнеплода сахарной свеклы впервые стал налаживать под Берлином его ученик, выходец из семьи бежавших из Франции гугенотов Франц Карл Ашар (Franz Carl Achard). Интересно, что настоящее развитие это производство получило как раз благодаря французам. Прусский король просьбу Ашара о дополнительных инвестициях отклонил, а вот Наполеон деньги на это дал. Объявивший континентальную блокаду Англии император, среди прочего, всячески поощрял независимость от британского колониального тростникового сахара (к тому же очень дорогого). Наполеон даже раздавал земли крестьянам под выращивание сахарной свеклы.

Сахарный тростник

Однако и по сегодняшний день сахарный тростник остается в мире главным сырьем для производства сахара. В 2016 году (это последние данные) в мире было произведено около 277 миллионов тонн сахарной свеклы и почти 2 миллиарда тонн сахарного тростника. Его выращивают, в основном, в Бразилии, Индии и Китае, тогда как ведущими производителями сахарной свеклы являются Россия, Франция и США.

Сахарная блокада США и кубинский сахар в СССР

В свое время американцы почти на 100 процентов импортировали свой сахар с Кубы. Фидель Кастро, решив наказать империалистов за антикубинскую политику, объявил США сахарную блокаду. Чем страшно обрадовал американских фермеров. Уже через год в стране выращивали свою сахарную свеклу, и построенные при поддержке государства заводы по ее переработке полностью обеспечивали США отечественным сахаром. А Кастро некуда стало экспортировать тростниковый сахар, - разве что продавать по дешевке на мировом рынке.

Помог Советский Союз. Люди старшего возраста помнят появившийся в начале 1960-х годов во всех магазинах и столовых светло-коричневый кубинский тростниковый сахар - странноватого вкуса, а главное - не сладкий. Народ даже ядовитую песенку сочинил на мотив известной тогда песни "Куба, любовь моя":

"Куба, отдай наш хлеб,

Куба, возьми свой сахар..."

Сахарный яд

Сегодня в Европе, в среднем, потребляется примерно 37 кг сахара на человека в год. Разумеется, не только, так сказать, в чистом виде, но и в составе самых разных продуктов питания и напитков. В Германии на душу населения приходится 33,8 кг сахара в год. Надо сказать, что цифра эта весьма условная, так как не учитывает экспорта тех пищевых продуктов, которые производятся в Германии, но съедаются и выпиваются в других странах или годами, как вино, остаются в погребах или на полках магазинов. В них тоже есть сахар - причем, не только в тортах, конфетах, шоколадках, но также, например, в горьком пиве. В общем, реальное потребление гораздо меньше.

В России потребление сахара, по данным прошлого года, составляет почти 40 кг на человека. Это очень много: в полтора с лишним раза больше нормы, рекомендованной российским Минздравом. К предупреждениям медиков надо относиться серьезно. Давным-давно прошли те времена, когда сахар считался лекарством и продавался в аптеках. Сегодня к нему относятся намного более критично.

Уже в младенческом возрасте избыток сахара нередко способствует возникновению пищевой аллергии. Ну, а о риске заболевания сахарным диабетом, которому подвержены в значительной мере сладкоежки, сегодня знают все, - как и о зубном кариесе. У пожилых людей избыток сахара способствует быстрому развитию атеросклероза, вносит дезорганизацию в функции клеток. Не случайно сахар сегодня часто называют сладким ядом.

И все-таки: как же жить без него?..

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Горькие факты о сахаре

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