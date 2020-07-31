СК РФ возбудил дело против депутата Юлии Галяминой

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина стала фигуранткой уголовного дела. Соответствующее сообщение появилось в пятницу, 31 июля, на официальном сайте Следственного комитета РФ. Как отмечается в документе, Галяминой предъявляют обвинение в совершении преступления, "предусмотренного ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)".

Как отмечают следователи, "в начале июля 2020 года Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек". При этом, напомнили в СК, депутат в течение предшествующих 180 суток привлекалась к административной ответственности за правонарушения, связанные с организацией либо проведением митингов, шествий или пикетирований."Действия Галяминой, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации", - заявили в пресс-службе ведомства.

По статье 212.1 УК РФ, Галяминой может грозить как штраф в размере от 600 тыс. до 1 млн рублей, так и лишением свободы на срок до пяти лет. Представитель депутата в интервью "Интерфаксу" уже назвал ее уголовное преследование "политически мотивированным".

"Дадинская статья"

Ильдар Дадин вышел на свободу

Статья 212.1 УК РФ получила в России название "дадинская статья" по имени первого осужденного по ней гражданского активиста Ильдара Дадина. В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет. После многочисленных публикаций в СМИ и высказываний публичных лиц в защиту Дадина Верховный суд РФ отменил приговор. Активист вышел на свободу в феврале 2017 года.

5 сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы признал виновным по статье 212.1 УК РФ активиста Константина Котова и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Арест и приговор Котову вызвали общественный резонанс. Подписи под петицией с требованием отменить статью 212.1 УК РФ и освободить Константина Котова на сайте Change.org поставили более ста тридцати тысяч человек.

Глава правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов прогнозирует дальнейшее использование правоохранителями статьи 212.1 УК РФ. "Дадинская" статья может быть применена к любому. Чисто математически, если человека третий раз привлекают к ответственности, а административная судимость у него еще не погашена, то ему может грозить уголовная. И власти эту дубину будут держать и дальше", - рассказал он изданию "Коммерсант".

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