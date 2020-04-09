СК проводит проверку по факту взрыва в бизнес-центре Москвы

Следственный комитет (СК) России проводит проверку по факту взрыва кислородного баллона в бизнес-центре "Панорама" на 2-й Брестской улице в Тверском районе Москвы. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе СК.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного управления СК России", - указали в пресс-службе, добавив, что устанавливаются "все обстоятельства произошедшего". При этом в федеральном органе уточнили, что речь пока идет о доследственной проверке.

Выбило окна, разрушило внутренние перегородки

По данным главного управления МЧС, взрыв произошел на восьмом этаже здания. Как было видно на поступавших с места событий кадрах, в здании выбило окна, были разрушены внутренние перегородки. Несущие конструкции, однако, устояли. В эстренных службах агентству РИА "Новости" сообщили, что пострадали четыре человека. Трое из них находились в припаркованных возле бизнес-центра автомобилях. Еще один - на первом этаже. Кроме того, повреждены 12 припаркованных рядом с центром автомобилей.

Разгерметизация баллона и пожар

По информации "Интерфакса", инцидент произошел в бойлерной, где в этот момент велись строительные работы. "Из-за неумелых действий рабочих взорвался водонагреватель", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, имела место разгерметизация баллона, после чего на площади в 5 квадратных метров произошел пожар. Огонь был оперативно потушен.

Здание бизнес-центра находится неподалеку от посольства Словакии в Москве.

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