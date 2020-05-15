 СК проводит обыски у выложивших фото Гитлера на сайте ″Бессмертного полка″ | Новости из Германии о России | DW | 16.05.2020

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Россия

СК проводит обыски у выложивших фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

В отношении четырех россиян заведены уголовные дела по статье "реабилитация нацизма".

Акция Бессмертный полк 9 мая 2017 года

Следственный комитет России сообщил в субботу, 16 мая, о проведении обысков и допросов по уголовным делам о реабилитации нацизма в отношении четырех граждан, которые разместили на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистских преступников. В заявлении, размещенном на сайте СК, говорится, что в ходе обысков изъяты компьютеры и другая техника.

Об установлении личностей четверых россиян из Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска по их IP-адресам СК объявил накануне. По данным следователей, все четверо состояли в одних сообществах в социальных сетях, а один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности.

Акция "Бессмертный полк" была проведена в 2020 году в онлайн-формате. Организаторы рассказали о многочисленных попытках опубликовать на сайтах акции фотографии нацистских лидеров, в частности Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера.

Следственный комитет России завел по этим фактам уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


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