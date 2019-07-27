СК признал правомерными действия силовиков, сломавших ногу задержанному

Следственный комитет РФ в понедельник, 12 августа, отреагировал на поданную неделю назад жалобу дизайнера Константина Коновалова, которому полицейские 27 июля сломали ногу за три часа до начала акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В ответе СК, отрывки из которого Коновалов опубликовал на своей странице в Twitter, говорится, в частности: "… действия сотрудников правоохранительных органов в отношении Вас физической силы являлись правомерными". "Ваше обращение не содержит сведений о совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов", - подчеркивается далее в документе.

Задержание за пробежку у мэрии Москвы

Еще задолго до начала акции за честные выборы, проходившей в центре Москвы 27 июля, дизайнер Константин Коновалов совершал пробежку по Тверской и оказался в числе задержанных полицией "за нарушение правил проведения митинга". При этом силовики действовали так грубо, что сломали Коновалову ногу.

После этого молодой человек обратился в СК с просьбой провести процессуальную проверку с целью установить, были ли превышены сотрудниками органов их служебные полномочия. В числе прочего, пострадавший указывал в своем заявлении на необходимость опросить его, сотрудников полиции, причинивших ему телесные повреждения, а также свидетелей произошедшего.

Шестеро полицейских и сотрудник Росгвардии против одного дизайнера

По словам Коновалова, его адвокату было отказано в доступе к записям камер видеонаблюдения на Тверской. Однако он предоставил СК девять фотографий своего задержания, на которых видны лица участвовавших в нем сотрудников полиции, а также медицинские документы, подтверждающие диагноз перелома ноги.

Несмотря на это, в СК не только отказались удовлетворить его жалобу, но и заставили пострадавшего на костылях подниматься на четвертый этаж, чтобы лично забрать этот ответ. Выдавать бумагу представляющему интересы Коновалова адвокату в СК отказались.

На фотографии с места его задержания, опубликованной Коновалом в Facebook, видно, как двое сотрудников полиции прижимают к асфальту лицо лежащего на земле дизайнера, а двое их коллег стоят на ступнях задержанного. Еще двое полицейских, а также как минимум один сотрудник Росгвардии наблюдают за происходящим.

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