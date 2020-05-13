СК отказался переквалифицировать дело сестер Хачатурян

Адвокаты сестер Хачатурян продолжают наставаивать, что совершенное девушками в июле 2018 года убийство отца являлось необходимой самообороной.
Следственный комитет (СК) России завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве их отца, и отказался переквалифицировать их действия в необходимую самооборону, как того требовала генеральная прокуратура. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" в среду, 13 мая.
"Менять квалификацию следствие не стало", - цитирует агентство слова Алексея Липцера - адвоката одной из обвиняемых. Как сказал Липцер, защита с таким решением СК не согласна и продолжит добиваться прекращения преследования сестер Хачатурян.
По словам адвоката, в ближайшее время потерпевшая сторона приступит к ознакомлению с материалами дела, которые появились в результате дополнительных следственных действий. Потом эти материалы будут переданы для ознакомления обвиняемым и их адвокатам.
Обвинительное заключение СК по делу сестер Хачатурян
В начале декабря 2019 года СК сообщил о том, что завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и направил его прокурору для утверждения обвинительного заключения.
В этом заключении говорилось, в частности, что старшая и средняя сестры Хачатурян - Ангелина и Крестина - в момент убийства "могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими".
В отношении младшей сестры - Марии - дело было направлено прокурору с постановлением о применении принудительного лечения, сообщил тогда Следственный комитет. Однако Генпрокуратура вернула материалы дела в СК, отказавшись передавать их в суд. Как и адвокаты девушек, Генпрокуратура сочла, что их действия следует расценивать как необходимую самооборону.
Дело сестер Хачатурян
Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы за убийство отца, Михаила Хачатуряна, который в течение нескольких лет насиловал их и издевался над ними. Убийство произошло в июле 2018 года, девушки сами позвонили в полицию и признали свою вину. На момент совершения убийства им было 17, 18 и 19 лет соответственно.
Адвокаты девушек настаивают на том, что действия сестер являлись необходимой самообороной, требуя прекратить их уголовное преследование. Обвинение же уверено, что преступление подпадает под уголовную статью об умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Дело сестер Хачатурян вызвало в России огромный общественный резонанс и привело к усилению внимания к теме домашнего насилия.
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