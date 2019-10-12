 СК задержал еще четверых участников протестов в Москве | Новости из Германии о России | DW | 14.10.2019

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Россия

СК задержал еще четверых участников протестов в Москве

Следственный комитет сообщил о том, что установил личности еще шестерых подозреваемых по делу о "массовых беспорядках" в Москве. Четверо из них были задержаны, двоим удалось скрыться.

Задержания участников протестов в Москве летом 2019 года

Задержания участников протестов в Москве летом 2019 года

Следственный комитет (СК) РФ задержал еще четверых участников протестной акции 27 июля в Москве. Как сообщает пресс-служба СК в понедельник, 14 октября, задержания были проведены в рамках расследования уголовного дела о "массовых беспорядках" и применении насилия в отношении представителей власти.

Согласно документу, речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Владимире Емельянове и Андрее Баршае. Кроме того, следствие установило личности еще двух подозреваемых по этому делу, однако не стало разглашать их имена, поскольку, "узнав о проведении следственных действий", эти лица скрылись.

По версии СК, 27 июля 2019 года Егор Лесных и Максим Мартинцов, "действуя группой", напали на сотрудника Росгвардии на улице Рождественка и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой, говорится в документе. Андрей Баршай, по версии следствия, напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, а Владимир Емельянов "удерживал росгвардейца силой", препятствуя выполнению им служебных обязанностей.

Контекст

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СК готовится предъявить еще четыре обвинения по "московскому делу"

По месту жительства этих четверых подозреваемых проведены обыски, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения, сообщают в СК. В качестве доказательства вины Лесных, Мартинцова, Емельянова и Баршай следствие собирается использовать записи видеокамер с места происшествия, а также показания свидетелей.

Тем временем в понедельник Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу другого фигуранта "московского дела" - Константина Котова, приговоренного к четырем годам тюрьмы по "дадинской статье", за неоднократное участие в несанкционированных митингах. Несмотря на поддержку Котова со стороны общественности, этот приговор Мосгорсуд оставил без изменений.

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Смотреть видео 14:14

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Пресс-релиз СК РФ относительно установления личностей еще шестерых подозреваемых по "московскому делу"

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