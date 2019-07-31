 СК завершил расследование по делу Кирилла Жукова | Новости из Германии о России | DW | 18.08.2019

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Россия

СК завершил расследование по делу Кирилла Жукова

Дело 28-летнего Кирилла Жукова выделено в отдельное производство. По версии следствия, на акции 27 июля он пытался поднять нацгвардейцу забрало шлема, что расценивается как насилие.

Кирилл Жуков в суде

Кирилл Жуков в суде

​Следственный комитет РФ уведомил 28-летнего Кирилла Жукова об окончании расследования по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в субботу, 17 августа. Дело Кирилла Жукова выделили в отдельное производство из дела о "массовых беспорядках", якобы имевших место 27 июля в Москве. По версии следствия, на акции 27 июля Жуков пытался поднять нацгвардейцу забрало шлема.

Контекст

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2 августа СК объединил дела о "массовых беспорядках" и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля в центре Москвы. В этом деле 14 фигурантов, 13 из них находятся в СИЗО, отмечает медиацентр "ОВД-Инфо". Из них трое - Кирилл Жуков, 48-летний Евгений Коваленко и 21-летний Самариддин Раджабов обвиняются в участии в "массовых беспорядках" и в "применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, к сотрудникам полиции и бойцам Росгвардии".

Дело Евгения Коваленко СК также выделил в отдельное производство. Его обвиняют в том, что он бросил мусорную урну в омоновца на акции 27 июля.

Уголовное дело о "массовых беспорядках" возбудили 30 июля. Как полагают следователи, беспорядки произошли в центре в Москвы 27 июля во время акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

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