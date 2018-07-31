СК допросил замглавного редактора ЦУР по поводу убийства журналистов

В Следственный комитет России вызвана на допрос заместитель главного редактора Центра управления расследованиями Анастасия Горшкова. Об этом порталу МБХ-медиа в четверг, 2 августа, рассказал глава центра Андрей Коняхин. По его словам, она проходит "как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, снимавших фильм об участии России в конфликте в Центральноафриканской республике" (ЦАР).

СК РФ готов направить бригаду в ЦАР

Следственный комитет готов направить в ЦАР в рамках дела об убийстве трех россиян бригаду из опытных следователей и криминалистов. Как сообщила пресс-служба СК, "сейчас этот вопрос обсуждается с МИД". В заявлении отмечается, что закон позволяет проводить отдельные следственные и процессуальные мероприятия за пределами России с согласия принимающей стороны, если речь идет о преступлениях, подпадающих под российскую юрисдикцию.

Россияне прилетели в ЦАР в минувшую пятницу, чтобы работать над проектом "Российские наемники", посвященном частным военным компаниям, в частности ЧВК Вагнера. Тела журналистов были обнаружены 30 июля в районе контрольно-пропускного пункта в 23 километрах от крупного транспортного узла Сибю, расположенного к северу от столицы - Банги. По одной из версий, они стали жертвами ограбления.

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