СК вызвал на допрос супругов за участие в акции протеста с ребенком

Молодую пару, Дмитрия и Ольгу Проказовых, вызвали на допрос в Следственный комитет по подозрению в участии в акции протеста с годовалым ребенком. Об этом сообщает корреспондент DW во вторник, 6 августа. Поздно вечером накануне допроса в их квартире был проведен обыск.

Поводом для преследования стал видеоролик, на котором супруги якобы передают своего ребенка Сергею Фомину, являющемуся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках во время митинга 27 июля в Москве. В Следственном комитете сообщили, что, уходя с акции протеста, Фомин "взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления". В результате прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Ольгу и Дмитрия родительских прав. Ведомство указывает, что "в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".

Ольга и Дмитрий категорически отрицают обвинения

На допрос Ольга и Дмитрий пришли с годовалым сыном Артемом в сопровождении своего адвоката - Максима Пашкова. Несмотря на то, что, как подчеркнул Дмитрий, они не являются людьми публичными, пара решила обратиться к журналистам, чтобы рассказать, как все было на самом деле. Он назвал странным монтажом ролик, курсирующий в интернете и привлекший внимание прокуратуры.

Супруги указали, что 27 июля они вышли прогуляться по центру. Они знали об акции протеста, были солидарны с требованиями ее участников, но участвовать в ней им было неинтересно. Полицейские кордоны они по пути следования не видели. В районе Арбата семья встретила Сергея Фомина, который, по словам Олега, является его другом детства, крестным отцом его ребенка и двоюродным братом его жены. Дальше они пошли гулять вместе. По дороге Фомин взял ребенка на руки. Супруги подчеркивают, что передали ему ребенка не на митинге, а в стороне от него. Мальчику не угрожала никакая опасность. Неправдой является утверждение прокуратуры, что здоровью и жизни ребенка в этот момент что-то угрожало, указала Ольга.

Преследования и травля

5 августа поздно вечером кто-то позвонил им в дверь. Звонивший за дверью представился участковым, пришедшим по жалобе соседей. Но когда дверь открыли, в квартиру вошли несколько человек, предъявивших ордер на обыск. Манера их поведения, указывает Ольга, была угрожающей. В качестве понятых были приглашены не соседи, а неизвестные люди. Во время обыска у Ольги и Дмитрия проверили фотографии в телефонах, посмотрели поисковую историю в интернете на ноутбуке. Изъято не было ничего.

На вопрос журналистов, не появилось ли у пары желания уехать из страны после того, как из начали преследовать, Ольга ответила только: "Это просто дикость, людоеды какие-то". А Дмитрий указал, что кампания преследования со стороны органов юстиции и немедленно начавшаяся травля в интернете являются для семьи сильнейшим потрясением.

Адвокат Проказовых позднее сообщил, что на допрос их вызвали в качестве свидетелей.

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