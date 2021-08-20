СК Беларуси отказался возбуждать уголовное дело против силовиков

Следственный комитет Беларуси (СК) отказался возбуждать уголовное дело по заявлениям 680 граждан о превышении полномочий силовиками во время акций протеста в стране в августе 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба СК в четверг, 26 августа. По ее утверждению, собранные доказательства позволяют констатировать, что силовики применяли силу и спецсредства в соответствии с законом.
Следователи не отрицают, что "во время пресечения правоохранителями массовых беспорядков, а также при задержании нарушителей, их доставлении, содержании в местах изоляции и при пресечении противоправного поведения, преодоления сопротивления и дальнейшего неповиновения" многие участники протестов получили телесные повреждения. Вместе с тем они заявляют об управляемом характере подачи обращений. В сообщении пресс-службы упор сделан на то, что подавляющее большинство граждан, подавших заявления об избиениях, пытках, сексуальных издевательствах - это люди в возрасте до 30 лет, не работающие, ИП и студенты.
Утверждается, что десятки лиц "намеренно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств". Заявления о сексуальных издевательствах подтверждения не нашли, говорится в документе.
Правозащитники доказывают преднамеренную жестокость силовиков
Уже в январе 2021 года российская правозащитная организация "Комитет против пыток" и международное объединение неправительственных организаций "Всемирная организация против пыток" (OMCT) опубликовали доклад о милицейском насилии в Беларуси и бездействии властей, не занимающихся расследований сотен жалоб. В документе, в частности, "подробно описаны дела тринадцати граждан, которые, как и сотни других, пострадали от насилия со стороны властей в период с 9 по 13 августа 2020 года",
Почти все из них были прохожими, даже не участвовавшими в протестах. По данным организаций, "большинство из пострадавших были вынуждены пройти через "коридоры", когда сотрудники правоохранительных органов выстраивались в две шеренги, чтобы наносить удары дубинками пробегающим между ними задержанным", в результате чего у одного их пострадавших была разорвана барабанная перепонка, еще несколько человек получили переломы.
Кроме того, правозащитники указывали на другие посягательства со стороны силовиков, в частности, сексуальное насилие, угрозы сексуального характера, унижение, многочасовое пребывание в неестественных позах и содержание в переполненных камерах без воды и пищи. "Сотрудники правоохранительных органов активно применяли силу в отношении уже задержанных лиц, которые не представляли никакой угрозы и не оказывали никакого сопротивления. Очевидно, что целью было запугивание, унижение и наказание людей за участие в демонстрациях, которые носили преимущественно мирный характер. Собранные доказательства свидетельствуют о преднамеренности актов жестокого обращения", - заявил юрист Комитета против пыток Дмитрий Казаков.
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Автор: Ольга Верасович