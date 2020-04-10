 СКР счел единым взгляд экспертов Польши и России на катастрофу под Смоленском | Новости из Германии о России | DW | 10.04.2020

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Россия

СКР счел единым взгляд экспертов Польши и России на катастрофу под Смоленском

Эксперты Польши и России не нашли следов взрывчатки на фрагментах президентского лайнера Ту-154, разбившегося под Смоленском, заявили в СКР. Польская сторона утверждает, что на борту произошел взрыв.

Фрагмент фюзеляжа польского Ту-154, разбившегося под Смоленском

Фрагмент фюзеляжа польского Ту-154, разбившегося под Смоленском

Следственный комитет России (СКР) утверждает, что польские и российские эксперты сошлись во мнении касательно отсутствия взрывчатки на борту президентского авиалайнера Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году. "Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы" в России и Польше, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в пятницу, 10 апреля. Кроме того, специалисты не обнаружили "веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов" воздушного судна, добавила она.

Ведомство продолжает расследовать уголовное дело по факту крушения авиалайнера, отметили в СКР. По данным следствия, командир воздушного судна в трудных метеоусловиях "должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было". Причиной трагедии стали "последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли", утверждают в Следственном комитете.

Авиакатастрофа под Смоленском унесла жизни ряда первых лиц Польши

Авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, представители высшего военного командования страны, известные политики, общественные и религиозные деятели. Они направлялись на траурные мероприятия в память о расстреле в Катыни польских офицеров сотрудниками советского НКВД.

В январе 2011 года Межгосударственный авиационный комитет опубликовал доклад, из которого следует, что самолет разбился вследствие ошибки пилотов, не сумевших принять верных решений в условиях плохой видимости. К похожим выводам пришла и польская комиссия во главе с тогдашним министром внутренних дел Ежи Миллером, которая вела собственное расследование.

Варшава возобновила расследование крушения Ту-154

Новое правительство Польши не сочло выводы убедительными, поэтому в 2016 году Варшава возобновила расследование. Его участники сделали вывод, что самолет был разрушен еще в небе, в результате ряда взрывов на борту. На данный момент расследование крушения президентского авиалайнера считается незавершенным из-за того, что российская сторона удерживает часть обломков самолета, "черные ящики" с записями, а также другие улики.

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    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

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    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

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    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

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    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

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    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

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    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


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