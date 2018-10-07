 СКР прекратил дело о частушках про судей | Новости из Германии о России | DW | 07.10.2018

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Россия

СКР прекратил дело о частушках про судей

Следствие не обнаружило в действиях обвиненной в экстремизме 42-летней саратовчанки состава преступления, сообщил Павел Чиков.

Клавиатура ноутбука

Следственный комитет России (СКР) закрыл уголовное дело против обвиняемой в экстремизме из-за "частушек про судей". Об этом  руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 октября. Решение обусловлено отсутствием состава преступления, сообщил правозащитник.

Дело в отношении 42-летней саратовчанки СКР возбудил в начале сентября. Основанием стало размещение на Youtube и в социальных сетях "частушек про судей" в апреле 2018 года. Сама женщина заявила, что решила опубликовать частушки после того как суд не помог ей вернуть похищенные мошенниками деньги.

Контекст

Большой резонанс вызвала в России волна преследований за картинки и лайки в интернете. Мало кто заметил: достаточно попасть под подозрение в экстремизме, чтобы столкнуться с крупными неприятностями. (16.08.2018)

"В контакте" не может защитить пользователей от властей, да и не особо хочет. В дискуссии о преследованиях в соцсетях она, как может, играет роль доброго следователя, считает Александр Плющев. (22.08.2018)

Изменение судебной практики по делам о "лайках" и репостах

Широкая критика уголовных дел за "лайки" и перепосты в соцсетях побудила Верховный суд (ВС) РФ изменить постановление о судебной практике по таким делам. Пленум ВС рекомендует квалифицировать публикацию материалов как преступление по ст. 282 Уголовного кодекса РФ только в том случае, если доказано, что ее автор сознательно стремился вызвать ненависть, вражду или унизить достоинство другого человека. Судам также следует учитывать размер и состав аудитории, которой была доступна публикация, количество просмотров и влияние поста на поведение просмотревших его лиц.

Президент России Владимир Путин также предложил вывести из-под уголовной ответственности преступления по статье о возбуждении ненависти или вражды, совершенные впервые в течение года.

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