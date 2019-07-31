 СКР предъявил обвинения еще двоим фигурантам дела о беспорядках 27 июля | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2019

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Россия

СКР предъявил обвинения еще двоим фигурантам дела о беспорядках 27 июля

Девять человек выступают обвиняемыми по делу о массовых беспорядках после акции за честные выборы в Мосгордуму, заявил глава "Агоры". Ранее четверо фигурантов были арестованы до 27 сентября.

Сотрудники ОМОНа задерживают мужчину на акции в Москве

Задержание на акции в Москве, 27 июля 2019 года

Следственный комитет России предъявил обвинения еще двум фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках после московской акции 27 июля. Даниила Конона и Владислава Барабанова обвиняют в участии в беспорядках, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале в субботу, 3 августа. По его словам, теперь число обвиняемых выросло до девяти человек.

Несколькими часами ранее на Бульварном кольце в Москве прошла "протестная прогулка". Ее участники выступали против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. По данным правозащитного сайта "ОВД-Инфо", 828 человек были задержаны.

Накануне Пресненский суд Москвы принял первые решения об аресте обвиняемых по делу о массовых беспорядках. 25-летний Иван Подкопаев, 28-летний Кирилл Жуков, 21-летний Самариддин Раджабов и 34-летний Алексей Миняйло арестованы до 27 сентября.

Контекст

Власти России ведут себя как насильник, у которого всегда виновата сама жертва. Это проявляется не только в фабрикации нового уголовного дела против оппозиции, уверен Иван Преображенский. (01.08.2019)

Масс-медиа Германии, анализируя состоявшуюся в Москве акцию протеста, отмечают, что у властей России растет нервозность и что протесты едва ли удастся подавить с помощью грубой силы. (29.07.2019)

Оппозиция невиданно сплотилась перед лицом власти, не пускающей ее на выборы, а протестующие на улице все меньше боятся жестких действий силовиков. Впереди - новые столкновения, - считает Александр Плющев. (28.07.2019)

Массовые задержания на акции протеста в Москве

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек, большинство из них отпустили к утру следующего дня.

29 июля начались суды над задержанными. К административным арестам приговорили более 60 человек, в числе которых несколько кандидатов в депутаты Мосгордумы. Кроме того, свыше 160 человек были оштрафованы.

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Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 02:56

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста  

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Лица, призывавшие к участию в акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, заведомо допускали, что это может спровоцировать массовые беспорядки, утверждает Следственный комитет РФ.

Russland, Moskau: Proteste der Opposition

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