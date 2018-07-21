СКР отрицает задержание сотрудника ярославской ИК-1 по делу о пытках

Следственный комитет России (СКР) опровергает сведения о задержании сотрудника исправительной колонии №1 в Ярославской области Максима Яблокова. Появившаяся накануне информация о его задержании по делу о пытках заключенного не соответствует действительности, заявила ТАСС в воскресенье, 22 июля, старший помощник руководителя управления СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Накануне правозащитная организация "Общественный вердикт" сообщила о задержании Яблокова на своей странице в соцсети Facebook. Правозащитники опубликовали список имен и фамилий тех работников колонии, которые, по их данным, также участвовали в пытках заключенного.

20 июля "Новая газета" опубликовала видео, на котором видно, как сотрудники колонии издеваются над заключенным. В частности, его кладут на стол лицом вниз, избивают дубинками, выливают ему на голову воду из ведра. По данным издания, преступление произошло 29 июня 2017 года. Запись журналистам передал правозащитный фонд "Общественный вердикт".

После публикации СКР возбудил уголовное дело, а ФСИН по Ярославской области начал служебную проверку.

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