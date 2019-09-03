 СКР отказался проверять действия задержавших Илью Азара силовиков | Новости из Германии о России | DW | 07.10.2019

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Россия

СКР отказался проверять действия задержавших Илью Азара силовиков

Заявление Азара не содержит данных о преступлении, заявил Следственный комитет в ответе журналисту, которого в сентябре увезли из квартиры, где спала его маленькая дочь.

Илья Азар

Илья Азар

Следственный комитет России (СКР) отказался проводить проверку действий полицейских, которые в начале сентября задержали журналиста Илью Азара и увезли его в отдел, оставив в незапертой квартире его маленькую дочь. Ответ ведомства Азар разместил на своих страницах в соцсетях в понедельник, 7 октября.

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СКР указал, что обращение Азара "не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления" и поэтому не требует проверки с его стороны. "Про 2-й оперполк в ответе СК вообще ни слова, а ведь претензии в жалобе как раз не к красносельскому ОМВД, а к нему", - отметил Илья Азар.

Задержание Азара

Спецкора "Новой газеты", муниципального депутата от района Хамовники Илью Азара задержали 2 сентября в Москве. "Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2" КоАП, - написал он в Telegram. Репортер добавил, что полицейские повели его в машину "прямо в домашней одежде и тапках". "То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует", - отметил Азар.

На журналиста составили протокол за повторное нарушение правил массовых акций. Речь идет о его участии в несогласованном шествим против политических репрессий и за честные выборы 31 августа. Полицейские доставили его в отдел МВД России по Красносельскому району. Позже политика и журналиста освободили.

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    Автор: Григорий Аросев


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