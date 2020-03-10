СКР объединил дела об убийстве знакомых фигурантов дела "Сети"

Уголовные дела об убийстве пропавшей знакомой фигурантов дела "Сети" Екатерины Левченко и ее приятеля Артема Дорофеева переданы в центральный аппарат Следственного комитета России.
Уголовные дела об убийстве пропавшей знакомой фигурантов дела "Сети" Екатерины Левченко и ее приятеля Артема Дорофеева переданы в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) и объединены в одно производство. Об этом мать Левченко Татьяна и адвокат Алексей Михальчук, представляющий интересы потерпевших, рассказали в пятницу, 13 марта.
Пара пропала весной 2017 года. Останки Дорофеева нашли в лесу в Рязанской области в ноябре того же года, а останки Левченко - там же, в марте 2020-го.
Приговоры фигурантам дела "Сети" - лишение свободы
Приволжский окружной военный суд в Пензе 10 февраля признал семерых фигурантов дела "Сети" виновными в участии в террористическом сообществе и приговорил их к срокам от 6 до 18 лет колонии. Молодым людям, в частности, ставилось в вину намерение сорвать выборы президента России и чемпионат мира по футболу в 2018 году. Некоторых из них осудили также за "хранение оружия и боеприпасов", или за "покушение на сбыт наркотиков".
Сразу несколько фигурантов дела заявили, что после задержания силовики пытали их, требуя признательных показаний. Правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током у двоих задержанных, однако в Федеральной службе безопасности заявили, что не обнаружили подтверждения пыток. Письма с требованием пересмотреть приговор по делу "Сети" подписали деятели культуры, художники-мультипликаторы, врачи, студенты, педагоги и юристы.
В том же месяце интернет-портал "Медуза" выпустил собственное расследование, согласно которому Левченко и Дорофеев могли быть убиты фигурантами дела Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, а также Алексеем Полтавцом, который в настоящий момент находится за границей. Пчелинцев позднее заявил, что не общался с Левченко и Дорофеевым, а также не согласился с обвинениями в производстве, употреблении и торговле наркотиками.
Смотрите также: