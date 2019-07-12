СКР начал расследование в отношении отца сестер Хачатурян

Следственный комитет России (СКР) выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве. Следствие усмотрело в действиях отца истязания и сексуальное насилие, сообщили в пятницу, 12 июля, российские СМИ со ссылкой на информированный источник в СКР.

"Следственная группа СК России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей", - сказал источник. Он добавил, что, "по мнению следствия, действия Хачатуряна должны быть квалифицированы по ст. 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)".

СКР пока официально не прокомментировал данную информацию. В то же время ее подтвердил адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Липцер, отметивший, что уголовное дело в отношении Хачатуряна пока не возбуждено.

Дело сестер Хачатурян

В июле 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Дело вызвало в России огромный общественный резонанс.

Вначале суд избрал для сестер меру пресечения в виде заключения под стражу, однако позднее мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. В июне 2019 года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В качестве мотива были приведены многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства не отдавала отчет своим действиям. Старшие сестры были признаны вменяемыми. В рамках указанной квалификации сестры не признают вину. Адвокаты настаивают на прекращении уголовного дела в отношении их подзащитных.

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