СКР: Найденные останки принадлежат знакомой фигурантов дела "Сети"

Обнаруженные в лесу под Рязанью женские останки принадлежат пропавшей без вести Екатерине Левченко, знакомой с некоторыми фигурантами дела "Сети". Об этом сообщили во вторник, 10 марта, "Интерфаксу" в пресс-службе управления Следственного комитета России по Пензенской области, сославшись на предварительные результаты идентификации на основе генетической экспертизы по данным ДНК родителей девушки.

Об обнаружении останков в лесу около деревни Лопухи в Рязанской области стало известно 4 марта. Это произошло недалеко от того места, где нашли останки Артема Дорофеева - еще одного знакомого фигурантов дела "Сети", который пропал вместе с Екатериной Левченко в 2017 году.

Дело об убийстве после статьи в "Медузе"

21 февраля интернет-издание "Медуза" опубликовало статью об исчезновении в Пензе Дорофеева, которого затем нашли убитым, и Левченко, которую до того времени не нашли. Активист левого движения рассказал изданию, что пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами дела "Сети" - Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом, уехавшим из России, и некоторые из них, по словам собеседника "Медузы", участвовали в преступлении. Пчелинцев опроверг слова активиста, сказав, что у него не было абсолютно никаких отношений с Екатериной Левченко и Артемом Дорофеевым, а об их исчезновении он не знал.

После публикации Следственный комитет 27 февраля сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство" по факту исчезновения Левченко.

Дело "Сети" - о террористическом сообществе и подготовке вооруженного переворота

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов​​​​​​​ дела к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет. Все они в суде отказались от показаний, данных, по их словам, под пытками во время следствия, и обжаловали приговор. Ряд фигурантов дела признаны виновными в "создании террористического сообщества", некоторых из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", а других - за "покушение на сбыт наркотиков".

В поддержку осужденных по делу выступили многие представители российского общества. Были опубликованы открытые письма с требованием проверить обвинения в применении пыток и пересмотреть дело.

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