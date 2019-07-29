 СКР возбудил уголовное дело из-за протестов в Москве 27 июля | Новости из Германии о России | DW | 29.07.2019

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Россия

СКР возбудил уголовное дело из-за протестов в Москве 27 июля

На акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы мужчина бросил мусорный бак в сотрудника Росгвардии. Следственный комитет РФ открыл дело о насилии против представителя власти.

Задержание в центре Москвы на акции 27 июля

Задержание в центре Москвы на акции 27 июля

В отношении одного из участников акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Мужчина, задержанный в ходе демонстрации, бросил в сотрудника Росгвардии мусорный бак, заявил агентству ТАСС неназванный сотрудник правоохранительных органов в понедельник, 29 июля. Возбуждено дело о насилии против представителя власти, добавил он.

Массовые задержания на акции протеста в Москве

27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

Контекст

Растущая поддержка оппозиции, бьющейся за допуск к выборам в Мосгордуму, заставляет власти идти на жесткие шаги. Находя для них оригинальные обоснования. Александр Плющев - специально для DW. (25.07.2019)

Почему на фоне агрессивных попыток не допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов некоторые представители властей вдруг вспомнили о своей репутации, объясняет Иван Преображенский. (26.07.2019)

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек. К утру следующего дня не менее 700 их них были отпущены.

СПЧ представит Путину доклад о протестах

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов раскритиковал поведение силовиков, особо выделив "очень грубые" действия полицейских. При этом он выразил недовольство и действиями лидеров оппозиции. Федотов заявил, что СПЧ подготовит и представит президенту страны Владимиру Путину специальный доклад о событиях в Москве 27 июля.

Кроме того, массовые задержания осудили в посольстве США в России, а также в Европейском Союзе.

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Смотрите также:

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  • Russland | Proteste in Moskau (Reuters/M. Shemetov)

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

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  • Протест 27 июля в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Правоохранители настроены решительно. Они оттесняют протестующих и действуют жестко. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

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  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Акция протеста в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Массовые задержания

    К 14.55 мск, то есть спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более пятисот задержанных

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который несмотря на это продолжает вести трансляцию с митинга на Тверской.

  • Задержания в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Правозащитники сообщают о применении силы правоохранителями. По данным "ОВД-инфо", полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.


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Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости

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Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Задержания начались еще до ее начала. Полиция задержала более 1000 человек. (27.07.2019)  

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Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости  

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста  

Оппозиционные кандидаты завершают сбор подписей  

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