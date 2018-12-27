 СКР возбудил дело о пытках в колонии Углича | Новости из Германии о России | DW | 27.12.2018

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Россия

СКР возбудил дело о пытках в колонии Углича

По словам юриста фонда "Общественный вердикт", потерпевшими по делу о систематическом избиении заключенных в Угличе проходят 25 человек.

Колючая проволока

Управление Следственного комитета  (СК) РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело по обвинению в систематическом избиении заключенных в исправительной колонии (ИК) №3 в Угличе. Об этом сообщила Ирина Бирюкова, адвокат фонда "Общественный вердикт", по заявлению которого было инициировано расследование. Источник "Коммерсанта" в силовых структурах подтвердил сведения юриста, сообщило в четверг, 27 декабря, издание.

На момент написания материала на сайте СК о возбуждении дела не сообщалось.

Контекст

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Как отметила Бирюкова, расследование ведется по части 3 статьи 286 - превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств. По словам защитницы, потерпевшими по этому делу проходят 25 человек.

Давление на заключенных

Представитель фонда отмечала, что администрация колонии оказывала давление на заключенных и вынуждала их отказаться от жалоб.

Ирина Бирюкова 26 декабря в течение пяти часов участвовала в допросах четырех заключенных. Речь идет об Александре Кочергине, Нурали Нурове, Михаиле Фадееве и Рафаэле Мифтахове.

Заключенные в ИК №3 пожаловались на пытки, когда в колонии в октябре началась прокурорская проверка. Правоохранительные органы стали изучать условия содержания после публикации "Новой газеты" об издевательствах над осужденным ярославской исправительной колонии №1 Евгением Макаровым.

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    Статистика по регионам

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    Автор: Елена Барышева


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Материал "Коммерсанта"

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