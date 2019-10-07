 Скромное обаяние номенклатуры, или Где жила партийная верхушка ГДР | Советы туристам в Германии | DW | 28.10.2019

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Туристу на заметку

Скромное обаяние номенклатуры, или Где жила партийная верхушка ГДР

Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.

  • Празднование 75-летия Эриха Хонеккера. Берлин, 1987 год

    Лесное поселение Вандлиц

    Далеки они были от народа. В 1960 году партийная верхушка ГДР дружно и коллективно переселилась из Берлина в светлое будущее - в засекреченный поселок Вандлиц, построенный в 30-ти километрах от города намного быстрее всеобщего коммунизма - за два года. На географические карты поселок наносить не стали, а территорию объявили… зоной наблюдения и изучения диких животных - Wildforschungsgebiet.

  • Мозаика в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Такой витраж можно до сих пор увидеть в бывшем доме одного из этих "диких животных" - Вальтера Ульбрихта, а предыдущий снимок был сделан в 1987 году во время празднования 75-летия главы ГДР Эрика Хонеккера, в свое время сместившего Ульбрихта при поддержке Леонида Брежнева. На нем изображены члены и кандидаты в члены политбюро ЦК СЕПГ, исключительно для которых это поселение предназначалось.

  • Главные ворота бывшего лесного поселения Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    Через два года падет Берлинская стена. Вскоре после этого гэдээровских бонз попросят освободить персональные виллы. Уже в 1990 году в Вандлице откроют реабилитационную клинику - первый такой центр в новых землях ФРГ. Позже для нее построят новые корпуса и здания, но партийные виллы тоже не пустуют. Например, в бывшей резиденции Ульбрихта останавливаются родители детей, которые здесь лечатся.

  • Бывшая вилла Эриха и Маргот Хонеккер

    Лесное поселение Вандлиц

    Пятикилометровый бетонный забор разобрали, но главные ворота, через которые мы как раз прошли, сохранились. В этом доме площадью 180 квадратных метров проживала супружеская чета Хонеккеров. Всего в поселении насчитывалось 23 резиденции. В одноэтажных было по семь комнат, в двухэтажных - до пятнадцати. За каждой виллой было закреплено по две домработницы, за Хонеккерами - четыре.

  • Озеро в Вандлице

    Лесное поселение Вандлиц

    Помимо бетонного забора, покрашенного зеленой краской, также существовало внешнее кольцо - изгородь и дозорные пункты. Служба охраны из полка имени Феликса Дзержинского МГБ ГДР и других специальных подразделений насчитывала около полутора сотен человек. Они также отвечали за безопасность летней дачи посольства СССР, которая располагалась здесь же на озере.

  • Восточный Берлин, 17 июня 1953 года

    Лесное поселение Вандлиц

    До переезда в Вандлиц высокопоставленные товарищи занимали виллы на кольце Маяковского в Восточном Берлине. Решение переселить их за город было принято через несколько лет после восстания 1953 года - народных волнений, подавленных с помощью советских танков. Здесь их было легче охранять. Дома внешне выглядели скромно, но внутри обитатели пользовались всеми излишествами и пережитками капитализма.

  • Поселение Вандлиц, 23 ноября 1989 года

    Лесное поселение Вандлиц

    Жители поселения прямо на его территории могли посещать клуб, магазин, врачей, бассейн, сауну, кинотеатр, ресторан на двадцать столов, тир, спортивную и теннисную площадки. Все домработницы имели военные звания служащих МГБ, а общая численность персонала в Вандлице составляла 650 человек. Эта фотография была сделана в магазине в 1989 году, когда сюда впервые смогли попасть рядовые граждане ГДР.

  • Резиденция Эриха Мильке в поселении Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    В этом доме почти тридцать лет жил министр госбезопасности Эрих Мильке. Некоторые историки уже сразу после воссоединения Германии предлагали взять поселение под охрану как один из памятников тоталитарного прошлого ГДР, но сделали это лишь сейчас - летом 2017 года. До этого брали верх сомнения - не станет ли оно местом для любителей остальгии и прочей тоски по социалистическому прошлому.

  • Бывшая резиденция Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Сейчас, спустя более чем четверть века после падения Берлинской стены, вопрос все же решили. Соответствующее постановление об архитектурной охране было принято правительством земли Бранденбург, на территории которого находится это бывшее поселение партийной верхушки ГДР. Отметим, что вход на территорию нынешней клиники в Вандлице открыт для всех, а иногда здесь даже проводятся экскурсии.

  • Библиотека в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Сейчас рассматривается вопрос о создании в одном из домов информационного центра. Так, например, выглядит библиотека в доме Ульбрихта. В отличие от большинства других домов в Вандлице он не подвергался перепланировке для нужд клиники. По всей вероятности, экспозицию о том, как далеки были от народа здешние жители и как они управляли отсюда тоталитарной системой ГДР, разместят именно здесь.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Празднование 75-летия Эриха Хонеккера. Берлин, 1987 год

    Лесное поселение Вандлиц

    Далеки они были от народа. В 1960 году партийная верхушка ГДР дружно и коллективно переселилась из Берлина в светлое будущее - в засекреченный поселок Вандлиц, построенный в 30-ти километрах от города намного быстрее всеобщего коммунизма - за два года. На географические карты поселок наносить не стали, а территорию объявили… зоной наблюдения и изучения диких животных - Wildforschungsgebiet.

  • Мозаика в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Такой витраж можно до сих пор увидеть в бывшем доме одного из этих "диких животных" - Вальтера Ульбрихта, а предыдущий снимок был сделан в 1987 году во время празднования 75-летия главы ГДР Эрика Хонеккера, в свое время сместившего Ульбрихта при поддержке Леонида Брежнева. На нем изображены члены и кандидаты в члены политбюро ЦК СЕПГ, исключительно для которых это поселение предназначалось.

  • Главные ворота бывшего лесного поселения Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    Через два года падет Берлинская стена. Вскоре после этого гэдээровских бонз попросят освободить персональные виллы. Уже в 1990 году в Вандлице откроют реабилитационную клинику - первый такой центр в новых землях ФРГ. Позже для нее построят новые корпуса и здания, но партийные виллы тоже не пустуют. Например, в бывшей резиденции Ульбрихта останавливаются родители детей, которые здесь лечатся.

  • Бывшая вилла Эриха и Маргот Хонеккер

    Лесное поселение Вандлиц

    Пятикилометровый бетонный забор разобрали, но главные ворота, через которые мы как раз прошли, сохранились. В этом доме площадью 180 квадратных метров проживала супружеская чета Хонеккеров. Всего в поселении насчитывалось 23 резиденции. В одноэтажных было по семь комнат, в двухэтажных - до пятнадцати. За каждой виллой было закреплено по две домработницы, за Хонеккерами - четыре.

  • Озеро в Вандлице

    Лесное поселение Вандлиц

    Помимо бетонного забора, покрашенного зеленой краской, также существовало внешнее кольцо - изгородь и дозорные пункты. Служба охраны из полка имени Феликса Дзержинского МГБ ГДР и других специальных подразделений насчитывала около полутора сотен человек. Они также отвечали за безопасность летней дачи посольства СССР, которая располагалась здесь же на озере.

  • Восточный Берлин, 17 июня 1953 года

    Лесное поселение Вандлиц

    До переезда в Вандлиц высокопоставленные товарищи занимали виллы на кольце Маяковского в Восточном Берлине. Решение переселить их за город было принято через несколько лет после восстания 1953 года - народных волнений, подавленных с помощью советских танков. Здесь их было легче охранять. Дома внешне выглядели скромно, но внутри обитатели пользовались всеми излишествами и пережитками капитализма.

  • Поселение Вандлиц, 23 ноября 1989 года

    Лесное поселение Вандлиц

    Жители поселения прямо на его территории могли посещать клуб, магазин, врачей, бассейн, сауну, кинотеатр, ресторан на двадцать столов, тир, спортивную и теннисную площадки. Все домработницы имели военные звания служащих МГБ, а общая численность персонала в Вандлице составляла 650 человек. Эта фотография была сделана в магазине в 1989 году, когда сюда впервые смогли попасть рядовые граждане ГДР.

  • Резиденция Эриха Мильке в поселении Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    В этом доме почти тридцать лет жил министр госбезопасности Эрих Мильке. Некоторые историки уже сразу после воссоединения Германии предлагали взять поселение под охрану как один из памятников тоталитарного прошлого ГДР, но сделали это лишь сейчас - летом 2017 года. До этого брали верх сомнения - не станет ли оно местом для любителей остальгии и прочей тоски по социалистическому прошлому.

  • Бывшая резиденция Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Сейчас, спустя более чем четверть века после падения Берлинской стены, вопрос все же решили. Соответствующее постановление об архитектурной охране было принято правительством земли Бранденбург, на территории которого находится это бывшее поселение партийной верхушки ГДР. Отметим, что вход на территорию нынешней клиники в Вандлице открыт для всех, а иногда здесь даже проводятся экскурсии.

  • Библиотека в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Сейчас рассматривается вопрос о создании в одном из домов информационного центра. Так, например, выглядит библиотека в доме Ульбрихта. В отличие от большинства других домов в Вандлице он не подвергался перепланировке для нужд клиники. По всей вероятности, экспозицию о том, как далеки были от народа здешние жители и как они управляли отсюда тоталитарной системой ГДР, разместят именно здесь.

    Автор: Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Смотрите также:

  • Малолитражка из ГДР Трабант

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  • Заваод по производству Trabant в Цвиккау

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    Шумный "Траби"

    Сборку осуществлял завод Sachsenring в саксонском Цвиккау. Эмблемой "Трабанта" стала стилизованная буква "S". Знаменитая гоночная трасса в Саксонии также называется "Заксенринг". Первый "Траби" P50 был оснащен довольно шумным двухтактным двигателем мощностью 18 л.с. и развивал скорость до 90 км/ч. Бак для горючего располагался прямо под капотом, рядом с двигателем.

  • Завод по производству Trabant в Цвиккау

    Trabant: история одного автомобиля

    Машина из пластмассы

    Во времена ГДР "Трабант" называли "пластиковым бомбардировщиком". Кузов, вопреки распространенному заблуждению, не был сделан целиком из пластмассы. Остов кузова был металлическим, а вот навесные декоративные панели - действительно из так называемого "дуропласта", материала на основе фенолформальдегидной смолы с армирующим наполнителем из отходов хлопкового производства.

  • Трабанты в Берлине

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    Предназначенный для решения задачи массовой автомобилизации "Трабант" был самым дешевым легковым автомобилем в ГДР. Он стоил чуть дороже мотоцикла с коляской. Однако "народный" автомобиль стал и самым дефицитным. Объемы производства не покрывали растущий спрос. Покупателям приходилось ждать своей очереди в среднем около 12 лет.

  • Прототипы Trabant в музее в Цвиккау

    Trabant: история одного автомобиля

    До потребителя не доехали

    Инженеры, работающие на производстве в Цвиккау, были не против модернизации. Помимо базовых моделей существовали экспериментальные образцы, но ни один из вариантов так и не пошел в серийное производство. Одна из причин - запрет партийной верхушки ГДР, которая не давала согласие на модернизацию. Другая - техническая: конструкция кузова автомобиля, весившего 620 кг, не допускала изменений дизайна.

  • Трабант на германо-германской границе

    Trabant: история одного автомобиля

    9 ноября 1989 года

    "Трабант" стал одним из самых ярких символов ГДР. Но не только тяготы социалистических будней олицетворяет эта малолитражка. Автомобиль символизирует также надежды на новое "светлое" будущее после падения Берлинской стены и воссоединения Германии. Западные немцы встречали восточных немцев приветственным стуком по пластмассовым крышам машин, пересекавших открытую германо-германскую границу.

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    Автопробег по "греховной миле"

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  • Трабанты у музея Checkpoint Charlie

    Trabant: история одного автомобиля

    Культовый антиквариат

    За все время производства было изготовлено около трех миллионов автомобилей этой марки. Машина экспортировалась во многие страны мира, в том числе и капиталистические. В СССР попадали лишь отдельные экземпляры. В 1991 году с конвейера сошел последний - розового цвета. С тех пор "Трабант" - объект фанатского восхищения. В Берлине на этих культовых средствах передвижения катают туристов.

  • На международной встрече владельцев Trabant в Цвиккау

    Trabant: история одного автомобиля

    Рациональная малолитражка

    По рациональности использования внутреннего объема кузова автомобиль производства ГДР не уступал даже более современным микролитражкам 1980-х годов. На международной встрече владельцев Trabant, которая проходила в июне 2017 год в Цвиккау, фанаты этой нестареющей малютки показали, как автомобиль может быть переоборудован в двухэтажную передвижную "виллу".

  • Рекламный Trabant

    Trabant: история одного автомобиля

    Беспроигрышная реклама

    Фотогеничный "Трабант" охотно используется в рекламе. На острове Узедом он направляет туристов в Музей технической истории ГДР, среди экспонатов которого представлены и олдтаймеры.

  • Том Хэнкс и его Trabant

    Trabant: история одного автомобиля

    Голливудская звезда

    "Трабант" имеет поклонников не только в Германии. Американский актер Том Хэнкс купил в 2014 году небесно-голубой "P 601 de luxe". На дорогах Голливуда, впрочем, автомобилю не довелось покататься. Хэнк подарил его музею в Лос-Анджелесе.

  • Дан Прибан и его желтый Трабант

    Trabant: история одного автомобиля

    Вокруг света

    Чешский путешественник и любитель острых ощущений Дан Прибан на своем желтом "Трабанте" уже объездил полмира, побывав в Южной Америке, Африке, Австралии. Во времена ГДР "Траби" не уезжал дальше, чем Балатон.

  • Дизайнеры Trabi nT награждены 02.12.2010 премией Deutschland - Land der Ideen

    Trabant: история одного автомобиля

    В ожидании инвестора: Trabi 2.0

    В 2009 году на международной автомобильной ярмарке IAA 2009 был представлен новый "Трабант". Современная версия культовой гэдээровской малолитражки, удостоенная даже премии, оснащена электродвигателем и развивает скорость до 130 км/ч. Несмотря на начальный ажиотаж вокруг модернизированной реинкарнации ностальгического антиквариата, электромобиль до сих пор не поступил в серийное производство.

    Автор: Штефани Хёпнер, Элла Володина


Смотреть видео 03:20

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В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.  

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