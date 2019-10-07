Скромное обаяние номенклатуры, или Где жила партийная верхушка ГДР

Лесное поселение Вандлиц

Такой витраж можно до сих пор увидеть в бывшем доме одного из этих "диких животных" - Вальтера Ульбрихта, а предыдущий снимок был сделан в 1987 году во время празднования 75-летия главы ГДР Эрика Хонеккера, в свое время сместившего Ульбрихта при поддержке Леонида Брежнева. На нем изображены члены и кандидаты в члены политбюро ЦК СЕПГ, исключительно для которых это поселение предназначалось.