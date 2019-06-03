 Скоростной ″автобан″ для немецких велосипедистов (фото) | Кадр дня | DW | 06.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Скоростной "автобан" для немецких велосипедистов (фото)

В Гессене введен в эксплуатацию первый участок велосипедной экспресс-трассы между городами Дармштадт и Франкфурт-на-Майне.

Эгельсбах •

Эгельсбах • Велосипед - не хобби, а средство передвижения! Эта фотография сделана в гессенской коммуне Эгельсбах, через которую проходит первый 3,6-километровый участок скоростной велотрассы, которая соединит города Дармштадт и Франкфурт-на-Майне - первой такой трассы в федеральной земле Гессен. Общая протяженность дороги, прокладка которой будет завершена в 2022 году, превысит 30 километров. Ширина проезжей части этого своеобразного "автобана" для велосипедистов составляет четыре метра, то есть передвигаться здесь можно быстро, совершая обгоны без выезда на встречную полосу. Вдоль трассы также расположены сервисные пункты - на случай, если в пути нужно что-то отремонтировать.

Такие дороги сейчас прокладывают в разных немецких регионах, чтобы создать удобную инфраструктуру для тех, кто хочет и может пересесть с автомобиля на велосипед для поездок по делам и на работу в соседние города или другие населенные пункты. Велосипедные экспресс-трассы проектируются на основе анализа пассажирских и транспортных потоков. В одном только Гессене имеется более четырех десятков потенциальных таких маршрутов - кандидатов для прокладки скоростных велосипедных трасс.  

Смотрите также:
Велосипед вместо машины

  • Гронинген

    Велосипед вместо машины

    Гронинген

    В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60 процентов транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов самый чистый воздух именно в Гронингене.

  • Утрехт

    Велосипед вместо машины

    Утрехт

    По статистике, велосипед есть у каждого жителя Нидерландов. В Утрехте, четвертом по величине городе страны, для велосипедистов и пешеходов построены озелененные мосты-бульвары. А у вокзала построена подземная велосипедная парковка: 3-этажный гараж с местами для 13 с половиной тысяч велосипедов является крупнейшим сооружением такого рода в мире.

  • Лиллестрём

    Велосипед вместо машины

    Лиллестрём

    Стильной и практичной парковкой для двухколесных может похвастаться Лиллестрём - норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает около 400 штук. Впрочем, называют здесь эту парковку не "гараж", а "отель для велосипедов". Отобранное у города пространство "отель" компенсирует своей футуристической архитектурой и озелененной смотровой площадкой на крыше.

  • Копенгаген

    Велосипед вместо машины

    Копенгаген

    Столица Дании перепроектировала под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы. Решающую роль сыграло подключение общественного транспорта к велосипедной инфраструктуре. Провоз велосипеда в пригородных поездах - бесплатный. Теперь каждый третий в Копенгагене передвигается на велосипеде, каждый пятый - пешком или на общественном транспорте.

  • Карлсруэ

    Велосипед вместо машины

    Карлсруэ

    Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. Так, в Карлсруэ, где 200 лет тому назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городская перепланировка проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.

  • Барселона

    Велосипед вместо машины

    Барселона

    Велосипед стал своего рода сейсмографом урбанизма! Современный город, заботящийся о благополучии своих жителей, просто обязан учитывать потребности велосипедистов. В Барселоне, например, велосипедные дорожки на бульварах отделены от проезжей части, что повышает комфорт и безопасность.

  • Окленд

    Велосипед вместо машины

    Окленд

    В одном из крупнейших городов Новой Зеландии перепрофилировали под велосипедную трассу часть скоростных автомобильных дорог. Выкрашенная в яркие краски трасса с двусторонним движением позволяет быстро проехать на велосипеде, самокате или скейте из одной части Окленда в другую.

  • Портленд

    Велосипед вместо машины

    Портленд

    Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой. Но ситуация меняется. Американцы тоже оценили достоинства "безмоторной машины" и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде - Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.

  • Хьюстон

    Велосипед вместо машины

    Хьюстон

    Вдоль судоходного канала в Хьюстоне (штат Техас) тянется прогулочный променад, соединяющий центр города с парковой зоной. В парке, украшенном произведениями искусства, проложены многочисленные дорожки для велосипедистов и пешеходов.

  • Москва

    Велосипед вместо машины

    Москва

    Москве до звания "велосипедной столицы мира" еще очень и очень далеко. Зато велофестиваль в этом году пройдет аж три раза: 19 мая - весенний, 13 июля - ночной, 15 сентября - осенний.

    Автор: Элла Володина


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

В Германии появился "автобан для велосипедистов"

Скоростная велосипедная дорога свяжет города густонаселенной Рурской области Дуйсбург, Эссен, Дортмунд и Хамм. (27.11.2015)  

Как путешествуют велотуристы в Германии: цифры и факты

В 2018 году многодневные поездки на велосипедах по Германии совершило 5,5 миллиона человек. Число однодневных туров составило почти 260 миллионов. (16.04.2019)  

Самые любимые велосипедные маршруты в Германии

Ежегодный рейтинг самых любимых многодневных маршрутов для велотуризма в Германии по версии клуба ADFC. (16.04.2019)  

На велосипеде между Мюнстером и Оснабрюком

Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут. (24.10.2018)  

На велосипеде - по следам викингов в Германии

В 2018 году главные достопримечательности этого туристического маршрута в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. (24.08.2018)  

Что хорошего на Аре?

Ар - левый приток Рейна, впадающий в него между Кобленцем и Бонном. Вдоль этой живописной реки от истока к устью проходит популярный велосипедный маршрут. (17.02.2017)  

Грузовой электровелосипед - альтернатива семейному автомобилю

Пока политики в ходе дизельного скандала обсуждают, как улучшить воздух в немецких городах, рядовые сознательные бюргеры берут дело в свои руки. (23.03.2018)  

Немцы и их велосипеды

В этом году велосипеду исполнилось двести лет. Изобрел его первый прототип, кстати говоря, немец. Но вовсе не только поэтому велосипеды так популярны сегодня в Германии. (11.07.2017)  

200 лет велосипеду

12 июня 1817 года барон Карл Дрез впервые представил публике предшественника велосипеда. История этого самого популярного средства передвижения развивалась стремительно. (12.06.2017)  

Правила виртуозной езды по городу

Велосипед, ролики и скейтборд остались в прошлом. DW знакомит с новыми способами передвижения по городу. (17.08.2016)  

Велосипед вместо машины  

Аудио- и видеофайлы по теме

Велодорожка, которая производит электричество  

Такси-электробайки из Баварии покоряют мир  

Как в Копенгагене облегчают жизнь велосипедистов на дорогах  

Также по теме

BdT - Grüne-Soße-Tag in Frankfurt

Больше 230 тысяч порций за один день: зеленому соусу - мировой рекорд! (фото) 03.06.2019

В ближайший четверг, 6 июня, во Франкфурте-на-Майне пройдет День зеленого соуса и будет предпринята попытка установить мировой рекорд.

Freibadsaison wird in Frankfurt-Hausen eröffnet

Будем купаться в бассейне (фото) 04.04.2019

Весна в Германии еще немного капризничает, но самые смелые уже могут купаться под открытым небом.

BdT Friedberg Hessen, Schloss mit Georgsbrunnen

"Ура, ура! К нам едет царь!" - новая экскурсия в гессенском Фридберге (фото) 16.04.2019

Немецкий город Фридберг расположен в земле Гессен недалеко от Франкфурта-на-Майне. Летом 1910 года здесь несколько недель провела царская семья.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера