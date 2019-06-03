Скоростной "автобан" для немецких велосипедистов (фото)

В Гессене введен в эксплуатацию первый участок велосипедной экспресс-трассы между городами Дармштадт и Франкфурт-на-Майне.
Эгельсбах • Велосипед - не хобби, а средство передвижения! Эта фотография сделана в гессенской коммуне Эгельсбах, через которую проходит первый 3,6-километровый участок скоростной велотрассы, которая соединит города Дармштадт и Франкфурт-на-Майне - первой такой трассы в федеральной земле Гессен. Общая протяженность дороги, прокладка которой будет завершена в 2022 году, превысит 30 километров. Ширина проезжей части этого своеобразного "автобана" для велосипедистов составляет четыре метра, то есть передвигаться здесь можно быстро, совершая обгоны без выезда на встречную полосу. Вдоль трассы также расположены сервисные пункты - на случай, если в пути нужно что-то отремонтировать.
Такие дороги сейчас прокладывают в разных немецких регионах, чтобы создать удобную инфраструктуру для тех, кто хочет и может пересесть с автомобиля на велосипед для поездок по делам и на работу в соседние города или другие населенные пункты. Велосипедные экспресс-трассы проектируются на основе анализа пассажирских и транспортных потоков. В одном только Гессене имеется более четырех десятков потенциальных таких маршрутов - кандидатов для прокладки скоростных велосипедных трасс.
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