Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года. Несколько недель назад он перенес операцию, сообщило государственное телевидение Арабской Республики во вторник, 25 февраля.

Хосни Мубарак родился в мае 1928 года. Окончил военную академию в Каире, позднее учился в СССР. Он занял пост главы государства в октябре 1981 года, после убийства Анвара Садата исламскими фундаменталистами. После вступления в должность Мубарак установил в стране чрезвычайное положение и провел ряд мероприятий по борьбе с коррупцией.

В феврале 2011 года Мубарак был свергнут в ходе "арабской весны" и затем провел несколько лет в тюрьме. В 2017 году суд снял с него обвинения в причастности к гибели более 800 демонстрантов во время протестов. После завершения уголовного преследования Мубарак вернулся домой.

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