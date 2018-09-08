Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси, отбывавший пожизненное заключение, скончался в возрасте 67 лет. Экс-глава государства упал в обморок в ходе судебных слушаний и позднее скончался в больнице, сообщило в понедельник, 17 июня, египетское государственное телевидение..

Мухаммед Мурси родился 20 августа 1951 года, учился в Каире и Лос-Анджелесе. Он входил в ряды исламистского движения "Братья мусульмане", признанного в Египте террористической организацией.

Президентом Египта Мурси был избран в 2012 году после свержения Хосни Мубарака во время "арабской весны". В июле 2013 года, после волны массовых антиправительственных протестов он тоже был свергнут и арестован. Ему предъявили многочисленные обвинения, в том числе в государственной измене, а также шпионаже в пользу Ирана, Катара и радикального исламистского движения ХАМАС. Суд приговорил его к смертной казни, позднее заменив это наказание пожизненным сроком заключения.

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