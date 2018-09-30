 Скончался французский шансонье Шарль Азнавур | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2018

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Европа

Скончался французский шансонье Шарль Азнавур

Легендарный французский исполнитель умер в возрасте 94 лет.

Шарль Азнавур

Шарль Азнавур

Контекст

В возрасте 94 лет скончался легендарный французский шансонье Шарль Азнавур. Знаменитый исполнитель умер в своем доме на юге Франции, сообщила в понедельник, 1 октября, его пресс-секретарь в Париже.

Азнавур родился в семье армянских эмигрантов, уехавших во Францию в 1922 году. В число всемирно известных песен Азнавура входят "Богема", "Она", "Мама", "Изабелла", "Как говорят", "Аве Мария", "Нет, я ничего не забыл". За свою карьеру он написал более 700 песен и принял участие в съемках почти 70 фильмов.

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    Автор: Ксения Сафронова


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