Скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филип

Принц Филип - супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Принц Филип - праправнук королевы Виктории и одновременно Николая I. Свадьбу с наследницей престола Великобритании, приходящейся ему троюродной сестрой, он сыграл после окончания Второй мировой войны, в 1946 году.

Принц Филип являлся при жизни покровителем около 800 организаций. С 1964 по 1986 год он был президентом Международной федерации конного спорта, с 1981 по 1996 год - главой Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В 1973 году принц Филип первым из членов британской королевской семьи посетил Советский Союз.

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