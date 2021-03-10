Скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филип

Принц Филип - супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
Принц Филип - праправнук королевы Виктории и одновременно Николая I. Свадьбу с наследницей престола Великобритании, приходящейся ему троюродной сестрой, он сыграл после окончания Второй мировой войны, в 1946 году.
Принц Филип являлся при жизни покровителем около 800 организаций. С 1964 по 1986 год он был президентом Международной федерации конного спорта, с 1981 по 1996 год - главой Всемирного фонда дикой природы (WWF).
В 1973 году принц Филип первым из членов британской королевской семьи посетил Советский Союз.
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Принц Филип вышел на пенсию
Всегда второй, всегда рядом
И каждый раз - одно и то же. Первым делом внимание оказывается королеве, а потом уже - герцогу Эдинбургскому. Принц Филип на протяжении десятилетий практиковался в смирении и лояльности. Даже при кормлении слонов...
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Принц Филип вышел на пенсию
Служебный марафон
Интерьеры и люди меняются, а отлаженный веками порядок всегда один и тот же: королева действует, принц наблюдает. В среднем по 400 раз в году! На протяжении 65 лет!
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Принц Филип вышел на пенсию
На шаг позади
Протокол не подлежит обсуждению. Супругу монарха предписано следовать за своей более важной половиной всегда с отставанием на шаг. Филип был послушным принцем, как видно на фотографии: супруг королевы соблюдает должную дистанцию.
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Принц Филип вышел на пенсию
На службе у Виндзоров
Принц Филип никогда не бездельничал. Он является покровителем около 800 организаций. В 1964 -1986 гг. был президентом Международной федерации конного спорта, в 1981 -1996 гг. - Всемирного фонда дикой природы. В 1973 г. первым из членов британской королевской семьи посетил СССР. На фото - визит в Канаду, 1951 г.
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Принц Филип вышел на пенсию
Сольная программа
Помимо протокольных мероприятий с участием Елизаветы Второй, принц Филип отрабатывал и обширную "сольную" программу. На фото: торжественное богослужение, посвященное лорду Нельсону, в Лондоне в 2005 году.
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Принц Филип вышел на пенсию
Отличный выбор
Напрасно противился поначалу король Георг VI, отец Елизаветы, ее браку с принцем Филипом. Будущая королева сразу распознала в нем истинного джентльмена.
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Принц Филип вышел на пенсию
"Кочевник" благородных кровей
Он всегда был "инородным телом" в доме Виндзоров - принц из европейской династии Глюксбургов, рожденный на пересечении ее датской и греческой ветвей с гессенским родом Баттенбергов. По сути, он был принцем без земли и без родины.
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Принц Филип вышел на пенсию
Любовь с первого взгляда
Но Елизавета знала, кого она берет в мужья. Праправнука королевы Виктории и царя Николая Первого она знала с 13 лет. Познакомились они во время королевского визита в колледж, где он как раз учился. После этой встречи между наследницей престола и ее троюродным братом завязалась переписка. Спустя семь лет, в 1946 году, они сыграли свадьбу.
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Принц Филип вышел на пенсию
Примерный семьянин
У Филиппа и Елизаветы - четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (р. 1948), принцесса Анна (р. 1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (р. 1960), и принц Эдуард, граф Уэссекский (р. 1964). Как утверждают биографы, Филип был отцом строгим, требовательным и скупым на эмоции.
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Принц Филип вышел на пенсию
Космополит поневоле
Принц Филип был пятым ребенком в семье и единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга Первого, и принцессы Алисы, племянницы российской императрицы Александры Федоровны. Филип вырос фактически без отца и матери - семья распалась, когда он еще был маленьким. Юность провел по родственникам и интернатам. Жил в Лондоне и Париже, в Шотландии и Германии.
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Принц Филип вышел на пенсию
Военная выправка
Получив военное образование в Дартмуте, он начал службу на флоте в звании мичмана и прошел всю Вторую мировую войну, окончив ее в звании старшего лейтенанта.
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Принц Филип вышел на пенсию
Безупречная форма
Завершил службу по настоянию Елизаветы. После смерти короля Георга VI и коронации супруги полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности. В качестве хобби принц оставил за собой спорт, блистал в седле еще долгие годы.
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Принц Филип вышел на пенсию
Патриарх
О супружеской жизни Елизаветы и Филипа известно немного. Скандалов либо не было, либо они не выходили за пределы дворца. Известно, что спят они с молодости в разных спальнях, что их объединяет страсть к лошадям. Говорят также, что Елизавета правит империей, но глава виндзорского клана - Филип.
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Принц Филип вышел на пенсию
Надежный тыл
С надежным тылом не страшны никакие конфронтации. Но и на вторых ролях Филип сохранил индивидуальность. Фото: Елизавета Вторая во время своего первого визита в Германию в 1965 году.
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Принц Филип вышел на пенсию
Меланж серьезности и шутовства
Принц осмеливался "выпадать" из роли, предусмотренной ему регламентом, и разбавлял официоз политической некорректностью. Так он заработал себе репутацию "главного придворного балагура".
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Принц Филип вышел на пенсию
Невозмутимый и ироничный
Во время визита в Парагвай он позволил себе ироничную провокацию в адрес тогдашнего диктатора Альфредо Стресснера, сказав, что рад побывать в стране, где народ не имеет слова. Тонкая политическая шутка тоже входит в джентльменский набор британского принца. На фото: во время поездки по Канаде.
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Принц Филип вышел на пенсию
Мастер каверзных вопросов
Во время визита в Австралию принц привел в замешательство участников протокольного мероприятия, спросив членов местного танцевального коллектива о том, бросают ли они еще друг в друга копья... Немая сцена продлилась некоторое время, но шутку оценили.
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Принц Филип вышел на пенсию
Немецкий контекст
Канцлера ФРГ Гельмута Коля некоронованный "король" приветствовал словами: "Добрый день, герр рейхсканцлер!" Хронисты умалчивают, какова была реакция темпераментного Коля.... Не все шутки Филиппа были удачными. Но и ему самому приходилось терпеть от британцев аллюзии на свое немецкое происхождение. Слово "гитлерюгенд", например, прозвучало, когда принц решил создать стипендиальный фонд.
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Принц Филип вышел на пенсию
Шофер для Обамы
В 95 лет за рулем автомобиля? Легко! Если кому-то не нравится, как водит машину британский принц, может идти домой пешком. Королева Елизавета предпочитает помалкивать на заднем сиденье...
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Принц Филип вышел на пенсию
Пинту пива, мадам!
Освежающего присутствия Филипа королевскому дому явно будет не хватать. Хоть и не британец по происхождению, принц обладает истинно английским чувством юмора и охотно подсмеивается над собой и своими близкими. Выставка, на которой карикатура на его супругу была экспонатом, проходила в 2002 году под патронажем самого принца.
Автор: Элла Володина