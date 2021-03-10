 Скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филип | Новости из Германии о Европе | DW | 09.04.2021

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Европа

Скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филип

Супруг королевы Великобритании принц Филип скончался в возрасте 99 лет.

Принц Филип

Принц Филип

Принц Филип - супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Принц Филип - праправнук королевы Виктории и одновременно Николая I. Свадьбу с наследницей престола Великобритании, приходящейся ему троюродной сестрой, он сыграл после окончания Второй мировой войны, в 1946 году.

Принц Филип являлся при жизни покровителем около 800 организаций. С 1964 по 1986 год он был президентом Международной федерации конного спорта, с 1981 по 1996 год - главой Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В 1973 году принц Филип первым из членов британской королевской семьи посетил Советский Союз.

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    На шаг позади

    Протокол не подлежит обсуждению. Супругу монарха предписано следовать за своей более важной половиной всегда с отставанием на шаг. Филип был послушным принцем, как видно на фотографии: супруг королевы соблюдает должную дистанцию.

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    На службе у Виндзоров

    Принц Филип никогда не бездельничал. Он является покровителем около 800 организаций. В 1964 -1986 гг. был президентом Международной федерации конного спорта, в 1981 -1996 гг. - Всемирного фонда дикой природы. В 1973 г. первым из членов британской королевской семьи посетил СССР. На фото - визит в Канаду, 1951 г.

  • Принц Филип

    Принц Филип вышел на пенсию

    Сольная программа

    Помимо протокольных мероприятий с участием Елизаветы Второй, принц Филип отрабатывал и обширную "сольную" программу. На фото: торжественное богослужение, посвященное лорду Нельсону, в Лондоне в 2005 году.

  • Принц Филип

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    Отличный выбор

    Напрасно противился поначалу король Георг VI, отец Елизаветы, ее браку с принцем Филипом. Будущая королева сразу распознала в нем истинного джентльмена.

  • Елизавета Вторая и принц Филип в Иране в 1961 году

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    "Кочевник" благородных кровей

    Он всегда был "инородным телом" в доме Виндзоров - принц из европейской династии Глюксбургов, рожденный на пересечении ее датской и греческой ветвей с гессенским родом Баттенбергов. По сути, он был принцем без земли и без родины.

  • Елизавета Вторая и принц Филип

    Принц Филип вышел на пенсию

    Любовь с первого взгляда

    Но Елизавета знала, кого она берет в мужья. Праправнука королевы Виктории и царя Николая Первого она знала с 13 лет. Познакомились они во время королевского визита в колледж, где он как раз учился. После этой встречи между наследницей престола и ее троюродным братом завязалась переписка. Спустя семь лет, в 1946 году, они сыграли свадьбу.

  • Принц Филип

    Принц Филип вышел на пенсию

    Примерный семьянин

    У Филиппа и Елизаветы - четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (р. 1948), принцесса Анна (р. 1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (р. 1960), и принц Эдуард, граф Уэссекский (р. 1964). Как утверждают биографы, Филип был отцом строгим, требовательным и скупым на эмоции.

  • Принц Филип

    Принц Филип вышел на пенсию

    Космополит поневоле

    Принц Филип был пятым ребенком в семье и единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга Первого, и принцессы Алисы, племянницы российской императрицы Александры Федоровны. Филип вырос фактически без отца и матери - семья распалась, когда он еще был маленьким. Юность провел по родственникам и интернатам. Жил в Лондоне и Париже, в Шотландии и Германии.

  • Принц Филип в военной форме

    Принц Филип вышел на пенсию

    Военная выправка

    Получив военное образование в Дартмуте, он начал службу на флоте в звании мичмана и прошел всю Вторую мировую войну, окончив ее в звании старшего лейтенанта.

  • Принц Филип на лошади

    Принц Филип вышел на пенсию

    Безупречная форма

    Завершил службу по настоянию Елизаветы. После смерти короля Георга VI и коронации супруги полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности. В качестве хобби принц оставил за собой спорт, блистал в седле еще долгие годы.

  • Елизавета и Филип

    Принц Филип вышел на пенсию

    Патриарх

    О супружеской жизни Елизаветы и Филипа известно немного. Скандалов либо не было, либо они не выходили за пределы дворца. Известно, что спят они с молодости в разных спальнях, что их объединяет страсть к лошадям. Говорят также, что Елизавета правит империей, но глава виндзорского клана - Филип.

  • Елизавета Вторая и принц Филип в Германии

    Принц Филип вышел на пенсию

    Надежный тыл

    С надежным тылом не страшны никакие конфронтации. Но и на вторых ролях Филип сохранил индивидуальность. Фото: Елизавета Вторая во время своего первого визита в Германию в 1965 году.

  • Елизавета Вторая и принц Филип

    Принц Филип вышел на пенсию

    Меланж серьезности и шутовства

    Принц осмеливался "выпадать" из роли, предусмотренной ему регламентом, и разбавлял официоз политической некорректностью. Так он заработал себе репутацию "главного придворного балагура".

  • Принц Филип

    Принц Филип вышел на пенсию

    Невозмутимый и ироничный

    Во время визита в Парагвай он позволил себе ироничную провокацию в адрес тогдашнего диктатора Альфредо Стресснера, сказав, что рад побывать в стране, где народ не имеет слова. Тонкая политическая шутка тоже входит в джентльменский набор британского принца. На фото: во время поездки по Канаде.

  • Принц Филип

    Принц Филип вышел на пенсию

    Мастер каверзных вопросов

    Во время визита в Австралию принц привел в замешательство участников протокольного мероприятия, спросив членов местного танцевального коллектива о том, бросают ли они еще друг в друга копья... Немая сцена продлилась некоторое время, но шутку оценили.

  • Гельмут Коль и принц Филип

    Принц Филип вышел на пенсию

    Немецкий контекст

    Канцлера ФРГ Гельмута Коля некоронованный "король" приветствовал словами: "Добрый день, герр рейхсканцлер!" Хронисты умалчивают, какова была реакция темпераментного Коля.... Не все шутки Филиппа были удачными. Но и ему самому приходилось терпеть от британцев аллюзии на свое немецкое происхождение. Слово "гитлерюгенд", например, прозвучало, когда принц решил создать стипендиальный фонд.

  • Принц Филип, Елизавета и супруги Обама

    Принц Филип вышел на пенсию

    Шофер для Обамы

    В 95 лет за рулем автомобиля? Легко! Если кому-то не нравится, как водит машину британский принц, может идти домой пешком. Королева Елизавета предпочитает помалкивать на заднем сиденье...

  • Принц Филип и карикатура на королеву

    Принц Филип вышел на пенсию

    Пинту пива, мадам!

    Освежающего присутствия Филипа королевскому дому явно будет не хватать. Хоть и не британец по происхождению, принц обладает истинно английским чувством юмора и охотно подсмеивается над собой и своими близкими. Выставка, на которой карикатура на его супругу была экспонатом, проходила в 2002 году под патронажем самого принца.

    Автор: Элла Володина


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