Скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп

Принц Филипп - супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Свои соболезнования Елизавете II и всей королевской семье выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Мы находимся в трауре вместе с королевой", - подчеркнул он. "Мы будем помнить герцога, в первую очередь, благодаря той поддержке, которую он оказывал Ее Величеству королеве, не просто как спутник жизни, находящийся рядом с ней в каждый день ее правления, но и как ее супруг, ее поддержка и опора в течение более чем 70 лет", - добавил глава британского правительства.

Принц Филипп - праправнук королевы Виктории и одновременно Николая I. Свадьбу с наследницей престола Великобритании, приходящейся ему троюродной сестрой, он сыграл после окончания Второй мировой войны, в 1947 году.

Принц Филипп являлся при жизни покровителем около 800 организаций. С 1964 по 1986 годы он был президентом Международной федерации конного спорта, с 1981 по 1996 годы - главой Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В 1973 году принц Филипп первым из членов британской королевской семьи посетил Советский Союз.

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