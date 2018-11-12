 Скончался создатель персонажей Marvel Стэн Ли | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.11.2018

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Мир

Скончался создатель персонажей Marvel Стэн Ли

Один из создателей целой плеяды известных персонажей комиксов издательства Marvel Comics умер в Лос-Анджелесе на 96-м году жизни.

Стэн Ли на фестивале Comic-Con в 2017 году

Стэн Ли на фестивале Comic-Con в 2017 году

В Лос-Анджелесе на 96-м году жизни скончался создатель целого ряда ряда знаменитых персонажей комиксов Стэн Ли. О его смерти в понедельник, 12 ноября, сообщил американский портал TMZ со ссылкой на дочь Ли.

Контекст

Около 300 оригиналов рисунков и свыше 60 первых изданий комиксов на немецком языке представлено в экспозиции, развернутой в Художественной галерее Людвига. (15.09.2014)

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Стэнли Мартин Либер родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке. В 1961 году Ли вместе с Джеком Керби придумали "Фантастическую четвёрку" - первую команду супергероев комиксов Marvel Comics. Позднее Ли в сотрудничестве с несколькими художниками придумал Человека-паука, Халка, Людей Икс, Железного человека, Черную пантеру и Мстителей.

В 2008 году он получил Национальную медаль США в области искусств. Ли сыграл эпизодические роли во многих фильмах о супергероях Marvel.

"Мой отец любил всех своих поклонников. Он был величайшим и самым благопристойным человеком", - сказала порталу TMZ дочь бывшего президента и председателя совета директоров Marvel Comics.

В последние годы жизни Стэн Ли перенес несколько болезней и испытывал существенные трудности со зрением.

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    Автор: Зильке Вюнш, Наталия Королева


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