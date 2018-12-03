 Скончался русский писатель Андрей Битов | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.12.2018

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Культура и стиль жизни

Скончался русский писатель Андрей Битов

На 82-м году жизни в Москве умер один из первых писателей-постмодернистов в русской литературе Андрей Битов.

Andrej Bitow | russischer Schriftsteller verstorben (imago/Tass)

В возрасте 81 года в московской больнице умер известный писатель, президент российского ПЕН-клуба Андрей Битов. Об этом в понедельник, 3 декабря, на своей странице в Facebook написала литературный критик Галина Юзефович.

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Андрей Битов родился в 1937 году в Ленинграде, писать начал в 1956 году, автор более 20 книг. После того как в 1978 году самый известный его роман "Пушкинский дом" был опубликован в США, Битова перестали печатать на родине. Писатель был одним из создателей бесцензурного альманаха "Метрополь".

Вновь его произведения начали издавать только с перестройкой. В 1988 году Битов участвовал в создании российского ПЕН-клуба, с 1991 года являлся его президентом.

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    Автор: Ксения Сафронова


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