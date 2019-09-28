Скончался режиссер Марк Захаров

В субботу, 28 сентября, скончался театральный режиссер Марк Захаров, на протяжении 46 лет руководивший московским театром "Ленком". Захаров умер на 86-м году жизни.

Как сообщил директор театра, Захаров умер после продолжительной болезни.

За всю жизнь Марк Захаров поставил более полусотни спектаклей, преимущественно в "Ленкоме", а также снял несколько знаменитых фильмов, включая "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" и "Убить дракона". Долгие годы Захаров преподавал на режиссерском факультете ГИТИСа. Марк Захаров был отмечен десятками орденов и премий.