 Скончался режиссер Марк Захаров | Новости из Германии о России | DW | 28.09.2019

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Россия

Скончался режиссер Марк Захаров

На 86-м году жизни умер худрук "Ленкома" Марк Захаров. Театром он руководил почти 50 лет.

Марк Захаров

Марк Захаров

В субботу, 28 сентября, скончался театральный режиссер Марк Захаров, на протяжении 46 лет руководивший московским театром "Ленком". Захаров умер на 86-м году жизни.

Как сообщил директор театра, Захаров умер после продолжительной болезни.

За всю жизнь Марк Захаров поставил более полусотни спектаклей, преимущественно в "Ленкоме", а также снял несколько знаменитых фильмов, включая "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" и "Убить дракона". Долгие годы Захаров преподавал на режиссерском факультете ГИТИСа. Марк Захаров был отмечен десятками орденов и премий.

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