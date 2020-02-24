 Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов | Новости из Германии о России | DW | 25.02.2020

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Россия

Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов

Последний из военачальников, получивших звание маршала СССР, участник ГКЧП Дмитрий Язов умер в Москве на 96-м году жизни, сообщает Минобороны России.

Министр обороны СССР Дмитрий Язов во время визита в Австрию стреляет из пулемета, ноябрь 1989 года

Министр обороны СССР Дмитрий Язов во время визита в Австрию, ноябрь 1989 года

Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет. Это произошло после тяжелой и продолжительной болезни, приводит РИА "Новости" заявление министерства обороны России.

Контекст

Спираль насилия продолжает раскручиваться в Афганистане уже 40 лет, и конца войне не видно, пишет в своем комментарии обозреватель немецкой газеты FAZ. (27.12.2019)

В Берлине открылась выставка "Разные войны: национальные школьные учебники о Второй мировой войне". Выставка сравнивает учебники из Чехии, Италии, Литвы, Польши, а также Германии и России. (19.01.2018)

Дмитрий Язов родился в ноябре 1924 года в Омской губернии. В ноябре 1941 года вступил в Красную армию и участвовал в Великой Отечественной войне. Позднее был награжден орденом Красной Звезды за подвиги в военные годы. После войны продолжил военную карьеру, пройдя путь от командира стрелковой роты до командующего армией.

С 1987 по 1991 годы являлся министром обороны СССР. Под его руководством состоялся вывод советских войск из Афганистана. В апреле 1990-го Язов стал последним из военачальников, получивших звание маршала Советского Союза.

Приказ о вводе танков в Москву

В 1991 году Язов присоединился к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). Танки и тяжелая военная техника были введены в Москву в августе 1991 года по его приказу. В том же месяце Язов был арестован, однако через несколько лет освобожден, а в 1994-м - амнистирован.

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    1917-й в детских рисунках: красные ленты, "Марсельеза" и митинги

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  • Спекулянт

    1917-й в детских рисунках: красные ленты, "Марсельеза" и митинги

    Спекулянт

    Так дети изображали спекулянтов - "худшего вида буржуев", рассказывает куратор выставки. Тогда пропаганда говорила о том, что "во всем виноваты жиды и немцы", об этом писали и дети. Однако это семейное влияние, потому что ребенок ничего не понимал, считает Евгений Лукьянов. На рисунках можно увидеть разные взгляды - от откровенно националистических до атеистических.

  • Штурм поезда

    1917-й в детских рисунках: красные ленты, "Марсельеза" и митинги

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    По словам Евгения Лукьянова, автомобили с вооруженными солдатами были интересными объектами для детей. "Настроене у всех было радосное. По улицам ездили грузовики с солдатами, в руках которых находились ружья", - пишет один из тогдашних московских школьников.

  • Бои в Москве

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  • Битва за Кремль

    1917-й в детских рисунках: красные ленты, "Марсельеза" и митинги

    Битва за Кремль

    Кремль изображен со стороны Красной площади. Над зубчатой стеной в ноябре 1917 года летают ядра, Никольская башня - в зияющих пробоинах, купола Успенского собора пробиты. По словам куратора выставки, Кремль был сильно разрушен и если бы столица не была перенесена в Москву, то неизвестно, когда бы его восстановили.

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    Бои около Кремля

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    После взятия большевиками власти 10 ноября прошли похороны большевиков около кремлевской стены, а похороны юнкеров и офицеров, которые были последним оплотом Временного правительства, были на братском кладбище за пределами города.

  • Да здравствует Фридрих Адлер!

    1917-й в детских рисунках: красные ленты, "Марсельеза" и митинги

    Да здравствует Фридрих Адлер!

    Фридрих Адлер - приверженец австромарксизма, который тоже пришел к власти после революции. Это демонстрирует всемирное значение событий в России 1917 года, подчеркивает куратор выставки. В октябре в Немецком историческом музее в Берлине откроется выставка, посвященная всемирному значению русской революции.

    Автор: Элина Ибрагимова


Смотреть видео 02:07

Что такое СССР и СНГ?

Контекст

1917-й в детских рисунках: красные ленты, "Марсельеза" и митинги

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