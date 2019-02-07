Скончался немецкий нобелевский лауреат по химии Манфред Эйген

В возрасте 91 года 6 февраля скончался лауреат Нобелевской премии по химии за 1967 год Манфред Эйген (Manfred Eigen). Об этом в четверг, 7 февраля, сообщил основанный им Институт биофизической химии Общества Макса Планка в Гёттингене.

"Интересы Манфреда Эйгена выходили далеко за его специализацию и естественные науки, он обладал неукротимым исследовательским духом и незаурядными качествами", - заявил директор института Штефан Хелль (Stefan Hell), в 2014 году также получивший Нобелевскую премию по химии.

Нобелевскую премию Эйген получил совместно с британскими учеными Рональдом Норришем и Джорджем Портером за работы в области сверхбыстрых химических реакций. Они были первыми исследователями, измерившими ничтожно короткую продолжительность таких процессов. Айген являлся одним из наиболее титулованных немецких исследователей. Помимо Нобелевской премии, он был награжден, в числе прочего, Премией Отто Гана по химии и физике (в 1962 году), Премией Пауля Эрлиха и Людвига Дармштадтера (в 1992 году) и Премией за жизненные достижения Института вирусологии человека в Балтиморе (в 2005 году).

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