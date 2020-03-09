Скончался Макс фон Сюдов - звезда фильмов Бергмана и "Игры престолов"

Шведский актер Макс фон Сюдов, сын выходцев из померанской Пруссии, скончался во Франции в возрасте 90 лет. Об этом его вдова, Катрин Бреле, сообщила в понедельник, 9 марта.

"С разбитым сердцем и бесконечной грустью мы… сообщаем об уходе Макса фон Сюдова", - говорится в ее заявлении, полученном агентством AFP.

Легенда шведского кинематографа

Актер считался настоящей легендой шведской киноиндустрии. Он сыграл в 11 фильмах режиссера Ингмара Бергмана, особенно запомнившись ролью рыцаря Антониуса Блока, ведущего со Смертью партию в шахматы в "Седьмой печати". В 1960-х открыл для себя американский кинематограф, появившись в ленте о жизни Иисуса Христа "Величайшая из когда-либо рассказанных историй", после чего продолжал карьеру в Голливуде.

Из последних, наиболее ярких его работ, - Трехглазый ворон в сериале "Игра престолов". Он также снялся в картинах "Пелле-завоеватель", "Жутко громко и запредельно близко", за что был дважды удостоен номинаций на премию "Оскар".

Cмотрите также:

Великой Ингрид Бергман - 100 лет Воплощенное очарование "Если бы мне пришлось охарактеризовать ее одним словом, - говорит Изабелла Росселини о своей матери, - я бы сказала: очарование." Ингрид Бергман (1915-1982) очаровала всех, включая Хамфри Богарта в голливудской драме 1942 года "Касабланка", в котором прозвучала одна из самых популярных цитат в истории кино: "За тебя, малыш". 29 августа шведской актрисе исполнилось бы 100 лет.

Великой Ингрид Бергман - 100 лет По следам великой Гарбо Ингрид Бергман родилась в 1915 году в Стокгольме. Ее мать, немка из Гамбурга, умерла, когда девочке было 3 года. Спустя 9 лет умер отец, фотограф, мечтавший сделать ее оперной певицей. Оставшись сиротой, Ингрид воспитывалась у родственников. В 17 лет ее приняли в школу при государственном Королевском драматическом театре, где в свое время получила стипендию и Грета Гарбо.

Великой Ингрид Бергман - 100 лет Начало карьеры Ее актерское дарование распознали сразу еще в приемной комиссии Королевского драмтеатра, где она проучилась всего год. Во время летних каникул 1932 года она появилась на экране в массовке, а в 1935 году дебютировла в большой роли в фильме "Граф из Мункбру". Всего Бергман снялась в более чем десяти шведских и одной немецкой кинолентах. На фото: в фильме "Иллюзия".

Великой Ингрид Бергман - 100 лет Переезд в Голливуд Успех в Швеции не остался незамеченным. По приглашению одного из продюсеров Бергман уехала за океан на съемки в фильме "Интермеццо" (1939), который принес ей известность в Америке. В Голливуде Бергман снималась у известнейших режиссеров. За год до "Касабланки" она снялась у Виктора Флеминга в мистической драме "Доктор Джекил и мистер Хайд" (фото) по мотивам знаменитой новеллы Стивенсона.

Великой Ингрид Бергман - 100 лет Фаворитка Хемингуэя После "Касабланки" Бергман сыграла Марию в экранизации романа Хемингуэя "По ком звонит колокол" (1943). Фильм принес ей первую номинацию на "Оскар" в категории "лучшая актриса". Хемингуэй говорил: "Только Бергман и никакая другая актриса должна играть эту роль".

Великой Ингрид Бергман - 100 лет Первый "Оскар" За главную роль в психологическом триллере Джорджа Кьюкора "Газовый свет" (1944) Ингрид Бергман получила свою первую из трех премий Американской киноакадемии в категории "лучшая актриса".

Великой Ингрид Бергман - 100 лет По Фрейду Альфред Хичкок взял Ингрид Бергман на главную роль в психологическом детективном триллере "Заворожённый" (1945), который стал одним из первых голливудских фильмов, действие которых основано на психоанализе Зигмунда Фрейда. Сцена сна снята была при участии художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

Великой Ингрид Бергман - 100 лет И снова Хичкок Непревзойденный мастер саспенса снова пригласил Бергман на главную роль в своем шпионском детективе с привкусом нуара "Дурная слава" (1946). В 2006 году лента, в которой снялся такэже Кэри Грант, была внесена в Национальный реестр фильмов, имеющих особое культурное, историческое и эстетическое значение. В 1949 году вышел третий фильм Хичкока с Бергман - "Под знаком Козерога".

Великой Ингрид Бергман - 100 лет Эра Росселини В 1949 году на съемках драмы "Стромболи, земля Божья" в Италии Бергман влюбилась в режиссера-постановщика картины Роберто Росселини. Страсть была взаимной. Афера замужней актрисы вызвала в Америке скандал и заметно сказалась на ее популярности у публики. Бергман развелась со своим тогдашним мужем Петтером Линдстрёмом и в 1950 году вышла замуж за классика итальянского неореализма.

Великой Ингрид Бергман - 100 лет Римские каникулы Актриса снималась у Росселлини долгое время, при этом играла в театре и воспитывала троих детей: Робертино, Изабеллу и Изотту (ее дочь от первого брака - Пиа - жила в США с отцом). Впоследствии Изабелла Росселлини тоже стала известной актрисой. Ингрид Бергман развелась с Роберто Росселлини, узнав о его измене, в 1957 году.

Великой Ингрид Бергман - 100 лет Третья попытка Ингрид Бергман и Роберто Росселини прожили вместе семь лет и сняли семь фильмов. Уже через год после развода Ингрид Бергман снова вышла замуж - за театрального продюсера Ларса Шмидта. Этот брак продержался 20 лет.

Великой Ингрид Бергман - 100 лет Возвращение Фильм "Анастасия", вышедший на экраны в 1956 году, вернул актрисе благосклонность американской публики. Ингрид Бергман снова много снимается в кино, на телевидении, играет в театрах Европы. На снимке: кадр из фильма "Милый сэр" (1958).

Великой Ингрид Бергман - 100 лет Последняя роль В телевизионном фильме "Женщина по имени Голда" Ингрид Бергман сыграла роль премьер-министра Израиля Голды Меир (1898-1978). Голда родилась в Киеве в 1898 году, в 1905 году эмигрировала с семьей в США, в 1921 году переехала в Палестину. Голда Меир была первым послом Израиля в СССР.

Великой Ингрид Бергман - 100 лет Юбилей в Каннах Ингрид Бергман была председателем жюри фестиваля в Каннах в 1973 году. Примерно тогда же у нее обнаружили рак груди. После девяти лет борьбы с болезнью, в свой 67-й день рождения 29 августа 1982 года, она скончалась. В Каннах на кинофестивале 2015 года 100-летний юбилей великой актрисы отмечался очень широко. Автор: Элла Володина

