 Скончался космонавт Алексей Леонов | Новости из Германии о России | DW | 11.10.2019

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Россия

Скончался космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни умер Алексей Леонов, первый космонавт, вышедший в открытый космос. Суммарно он провел на орбите 7 дней.

Летчик-космонавт Алексей Леонов (2015 г.)

Летчик-космонавт Алексей Леонов (2015 г.)

На 86-м году жизни скончался летчик-космонавт, дважды герой СССР Алексей Леонов. Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. В последние годы он страдал от тяжелой болезни.

В открытый космос Леонов вышел в марте 1965 года. Десять лет спустя участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

Суммарно Алексей Леонов провел в космосе 7 дней. Космонавт будет похоронен на Мемориальном кладбище в Мытищах.

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    Автор: Наталия Королева


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