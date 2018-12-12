 Скончался еще один пострадавший при теракте в Страсбурге | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2018

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Европа

Скончался еще один пострадавший при теракте в Страсбурге

Количество погибших в результате стрельбы на рождественском базаре в Страсбурге увеличилось до трех человек. По данным прокуратуры, еще у одного пострадавшего зафиксирована смерть головного мозга.

Полиция у места теракта

Полиция у места теракта

Количество жертв теракта в Страсбурге увеличилось до трех. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщила прокуратура в Париже, указав, что у четвертого пострадавшего зафиксирована смерть головного мозга.

Среди погибших в результате стрельбы на рождественском базаре 11 декабря - 45-летний турист из Таиланда. По информации СМИ, он скончался от выстрела в голову. Итальянский журналист лежит в коме, он не может быть прооперирован, поскольку пуля застряла рядом с черепом и позвоночником, пишут итальянские издания.

Накануне вечером французская полиция распространила фоторобот 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении. В розыскной ориентировке на него говорится, что "преступник представляет опасность". Правоохранительные органы просят не вступать с мужчиной в контакт.

К расследованию подключилась прокуратура Германии

Расследование в отношении предполагаемого террориста Шерифа Шекатта начала Федеральная прокуратура Германии. Свое решение ведомство обосновало общественной значимостью совершенного в Страсбурге преступления, а так же тем, что среди посетителей рождественского базара в момент нападения были граждане Германии, хотя никто из них и не пострадал физически.

Контекст

Рождественские базары в Европе давно считаются потенциальными мишенями террористических атак. Но защитить их сложно. Примером того, как этого все же реально добиться, может стать Франция. (20.12.2016)

В ориентировке на 29-летнего Шерифа Шекатта, предположительно совершившего нападение в Страсбурге, говорится, что "преступник представляет опасность". Правоохранительные органы просят не вступать с мужчиной в контакт. (12.12.2018)

Правительство Франции объявило, что число солдат, задействованных в антитеррористической операции Sentinelle, будет увеличено примерно на 1300 человек. После нападения на редакцию Charlie Hebdo и атаки на кошерный магазин в Париже в 2015 году военнослужащие регулярно патрулируют улицы во французских городах в целях предотвращения возможных терактов.

Нападение на рождественском базаре в Страсбурге произошло 11 декабря. Преступник открыл стрельбу по посетителям ярмарки. Он был ранен в перестрелке с солдатами, патрулировавшими улицы города, но скрылся с места происшествия на угнанном такси. Не исключено, что Шерифу Шекатту удалось перебраться через границу в соседнюю Германию.

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    Преступник стрелял по толпе из автоматического оружия

    Преступник открыл стрельбу из автоматического оружия на рождественском базаре близ Страсбургского собора в историческом центре города. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. 29-летнего мужчину попробовали задержать французские военнослужащие, патрулировавшие улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Нападавший был ранен, однако сумел скрыться с места преступления.

  • Полицейские патрулируют улицы Страсбурга

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Подозреваемый представлял угрозу нацбезопасности

    До атаки в Страсбурге нападавший, по данным немецких правоохранительных органом им является 29-летний Шериф Ш., уже попадал в поле зрения полиции. Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (статус fiche S). Военнослужащие Национальной жандармерии должны были арестовать его утром 11 декабря, но не застали дома.

  • Французские полицейские в Страсбурге после стрельбы на рождественском базаре

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    Шериф Ш. имеет судимости за кражи

    По информации немецкой полиции, 29-летний Шериф Ш. имеет судимости за многочисленные кражи, совершенные во Франции, Швейцарии и Германии. Одно из наказаний он отбывал в немецкой тюрьме, после чего в 2017 году был депортирован во Францию. Шериф Ш. вырос в многодетной семье в Страсбурге, не имеет профессионального образования, с 2011 года был безработным. До суда в ФРГ он провел в тюрьмах 4 года.

  • Французские полицейские в Страсбурге после стрельбы на рождественском рынке

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Мотивы нападавшего пока не известны

    Власти Франции и местные СМИ пока никак не комментируют мотивы нападавшего. Кроме того, непонятно, действовал ли он в одиночку или при поддержке сообщников. В мэрии Страсбурга вскоре после атаки сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" соучастника, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой. Тем не менее подтверждений на этот счет позднее не поступало.

  • Флаги на фоне здания Европарламента

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Европарламент перекрыли

    С 10 декабря в Страсбурге проходили пленарные заседания Европарламента. В город съехались сотни депутатов и их помощников. После первых сообщений о стрельбе вход в здание и выходы из него перекрыли. При этом меры безопасности были повышены еще до инцидента - полиция тщательно досматривала личные вещи людей, направлявшихся в центр.

  • Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Расследование ведет подразделение прокуратуры по борьбе с терроризмом

    Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о нападении и направил в Страсбург главу МВД страны Кристофа Кастанера. Расследование инцидента взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело заведено по статьям убийство и попытка убийства.

  • Рождественский рынок в Страсбурге

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Один из старейших рождественских базаров в Европе

    Рождественский базар в Страсбурге - один из старейших и крупнейших в Европе. Город в Эльзасе близ границы с Германией называют "европейской столицей Рождества". Ежегодно туда съезжаются около 2 млн туристов. Вскоре после происшествия торговая площадь и прилегающие к ней улицы опустели. Силы поддержания правопорядка установили в центре два периметра безопасности.

    Автор: Екатерина Венкина


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Через год после теракта: рождественские базары в Берлине

Контекст

Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

На рождественском базаре в Страсбурге 29-летний мужчина открыл стрельбу. DW следила за развитием событий. (12.12.2018)  

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