Скончался еще один пострадавший при теракте в Страсбурге

Количество жертв теракта в Страсбурге увеличилось до трех. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщила прокуратура в Париже, указав, что у четвертого пострадавшего зафиксирована смерть головного мозга.
Среди погибших в результате стрельбы на рождественском базаре 11 декабря - 45-летний турист из Таиланда. По информации СМИ, он скончался от выстрела в голову. Итальянский журналист лежит в коме, он не может быть прооперирован, поскольку пуля застряла рядом с черепом и позвоночником, пишут итальянские издания.
Накануне вечером французская полиция распространила фоторобот 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении. В розыскной ориентировке на него говорится, что "преступник представляет опасность". Правоохранительные органы просят не вступать с мужчиной в контакт.
К расследованию подключилась прокуратура Германии
Расследование в отношении предполагаемого террориста Шерифа Шекатта начала Федеральная прокуратура Германии. Свое решение ведомство обосновало общественной значимостью совершенного в Страсбурге преступления, а так же тем, что среди посетителей рождественского базара в момент нападения были граждане Германии, хотя никто из них и не пострадал физически.
Правительство Франции объявило, что число солдат, задействованных в антитеррористической операции Sentinelle, будет увеличено примерно на 1300 человек. После нападения на редакцию Charlie Hebdo и атаки на кошерный магазин в Париже в 2015 году военнослужащие регулярно патрулируют улицы во французских городах в целях предотвращения возможных терактов.
Нападение на рождественском базаре в Страсбурге произошло 11 декабря. Преступник открыл стрельбу по посетителям ярмарки. Он был ранен в перестрелке с солдатами, патрулировавшими улицы города, но скрылся с места происшествия на угнанном такси. Не исключено, что Шерифу Шекатту удалось перебраться через границу в соседнюю Германию.
Смотрите также:
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Преступник стрелял по толпе из автоматического оружия
Преступник открыл стрельбу из автоматического оружия на рождественском базаре близ Страсбургского собора в историческом центре города. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. 29-летнего мужчину попробовали задержать французские военнослужащие, патрулировавшие улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Нападавший был ранен, однако сумел скрыться с места преступления.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Подозреваемый представлял угрозу нацбезопасности
До атаки в Страсбурге нападавший, по данным немецких правоохранительных органом им является 29-летний Шериф Ш., уже попадал в поле зрения полиции. Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (статус fiche S). Военнослужащие Национальной жандармерии должны были арестовать его утром 11 декабря, но не застали дома.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Шериф Ш. имеет судимости за кражи
По информации немецкой полиции, 29-летний Шериф Ш. имеет судимости за многочисленные кражи, совершенные во Франции, Швейцарии и Германии. Одно из наказаний он отбывал в немецкой тюрьме, после чего в 2017 году был депортирован во Францию. Шериф Ш. вырос в многодетной семье в Страсбурге, не имеет профессионального образования, с 2011 года был безработным. До суда в ФРГ он провел в тюрьмах 4 года.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Мотивы нападавшего пока не известны
Власти Франции и местные СМИ пока никак не комментируют мотивы нападавшего. Кроме того, непонятно, действовал ли он в одиночку или при поддержке сообщников. В мэрии Страсбурга вскоре после атаки сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" соучастника, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой. Тем не менее подтверждений на этот счет позднее не поступало.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Европарламент перекрыли
С 10 декабря в Страсбурге проходили пленарные заседания Европарламента. В город съехались сотни депутатов и их помощников. После первых сообщений о стрельбе вход в здание и выходы из него перекрыли. При этом меры безопасности были повышены еще до инцидента - полиция тщательно досматривала личные вещи людей, направлявшихся в центр.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Расследование ведет подразделение прокуратуры по борьбе с терроризмом
Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о нападении и направил в Страсбург главу МВД страны Кристофа Кастанера. Расследование инцидента взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело заведено по статьям убийство и попытка убийства.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Один из старейших рождественских базаров в Европе
Рождественский базар в Страсбурге - один из старейших и крупнейших в Европе. Город в Эльзасе близ границы с Германией называют "европейской столицей Рождества". Ежегодно туда съезжаются около 2 млн туристов. Вскоре после происшествия торговая площадь и прилегающие к ней улицы опустели. Силы поддержания правопорядка установили в центре два периметра безопасности.
Автор: Екатерина Венкина