 Скончался автор советского хита ″Замыкая круг″ Крис Кельми | Новости из Германии о России | DW | 02.01.2019

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Россия

Скончался автор советского хита "Замыкая круг" Крис Кельми

Основатель советских рок-групп "Високосное лето" и "Рок-ателье", а также автор музыки к популярной песне "Замыкая круг" Крис Кельми умер в своем доме в Московской области на 64-м году жизни.

Букеты гвоздик на земле

Советский и российский певец Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми) скончался во вторник, 1 января, в своем доме в Московской области в возрасте 63 лет. "Устанавливается причина смерти, однако криминальной составляющей в ней нет", - приводит слова собеседника в правоохранительных органах агентство ТАСС в среду, 2 января. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о том, что музыкант умер от остановки сердца. 

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Кельми родился в Москве 21 апреля 1955 года. В 1969 году окончил музыкальную школу имени Исаака Дунаевского по классу фортепиано, позднее получил диплом пианиста в музыкальном училище имени Гнесиных.

Он являлся создателем известных советских рок-групп "Високосное лето" и "Рок-ателье", а также участником группы "Автограф". Одной из наиболее известных работ Кельми является песня "Замыкая круг", которую он написал вместе с поэтессой Маргаритой Пушкиной. Для записи песни в 1987 году музыкант собрал более двадцати популярных советских исполнителей. С 1990 года Крис Кельми выступал сольно.

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